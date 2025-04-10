10 апреля 2025

Utair опроверг слухи о выкатывании Ан-24 за пределы рулежной дорожки в НАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Рулению помешал сильный боковой ветер
Рулению помешал сильный боковой ветер Фото:

Самолет Ан-24 авиакомпании Utair не выкатывался за пределы рулежной дорожки при взлете в поселке Варандей (НАО). В пресс-службе авиакомпании сообщили, что сильный боковой ветер мешал при рулении и судно было отбуксировано на старт.

«Авиакомпания опровергает информацию о выкатывании Ан-24 в Варандее. Выкатывания за пределы рулежной дорожки не было. Из-за сильного бокового ветра было затруднено руление. При помощи буксировочного тягача воздушное судно было перемещено на исполнительный старт», — сообщила пресс-служба авиакомпании в официальном telegram-канале.

Буксир запросил экипаж самолета. После проведенных манипуляций борт благополучно взлетел.

Инцидент произошел 10 апреля вечером в Варандее. Самолет Utair следовал в Архангельск, но по сообщению собеседника ТАСС, выкатился за пределы рулежной дорожки и застрял в снегу. На борту находились три члена экипажа и 38 пассажиров. Прокуратура начала проверку.

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Самолет Ан-24 авиакомпании Utair не выкатывался за пределы рулежной дорожки при взлете в поселке Варандей (НАО). В пресс-службе авиакомпании сообщили, что сильный боковой ветер мешал при рулении и судно было отбуксировано на старт. «Авиакомпания опровергает информацию о выкатывании Ан-24 в Варандее. Выкатывания за пределы рулежной дорожки не было. Из-за сильного бокового ветра было затруднено руление. При помощи буксировочного тягача воздушное судно было перемещено на исполнительный старт», — сообщила пресс-служба авиакомпании в официальном telegram-канале. Буксир запросил экипаж самолета. После проведенных манипуляций борт благополучно взлетел. Инцидент произошел 10 апреля вечером в Варандее. Самолет Utair следовал в Архангельск, но по сообщению собеседника ТАСС, выкатился за пределы рулежной дорожки и застрял в снегу. На борту находились три члена экипажа и 38 пассажиров. Прокуратура начала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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