Utair опроверг слухи о выкатывании Ан-24 за пределы рулежной дорожки в НАО

Самолет Ан-24 авиакомпании Utair не выкатывался за пределы рулежной дорожки при взлете в поселке Варандей (НАО). В пресс-службе авиакомпании сообщили, что сильный боковой ветер мешал при рулении и судно было отбуксировано на старт.
«Авиакомпания опровергает информацию о выкатывании Ан-24 в Варандее. Выкатывания за пределы рулежной дорожки не было. Из-за сильного бокового ветра было затруднено руление. При помощи буксировочного тягача воздушное судно было перемещено на исполнительный старт», — сообщила пресс-служба авиакомпании в официальном telegram-канале.
Буксир запросил экипаж самолета. После проведенных манипуляций борт благополучно взлетел.
Инцидент произошел 10 апреля вечером в Варандее. Самолет Utair следовал в Архангельск, но по сообщению собеседника ТАСС, выкатился за пределы рулежной дорожки и застрял в снегу. На борту находились три члена экипажа и 38 пассажиров. Прокуратура начала проверку.
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