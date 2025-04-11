Депутат Денисенко: граждане имеют право знать о расходах Челябинской области

Законодательное собрание Челябинской области проводит общественное обсуждение законопроекта «Об исполнении областного бюджета за 2024 год». Об этом URA.RU сообщил депутат заксобрания Алексей Денисенко.
«Законодательное собрание с 10 по 17 апреля проводит общественное обсуждение законопроекта „Об исполнении областного бюджета за 2024 год“. Законопроект размещен на сайте заксобрания www.zs74.ru», — сообщил Денисенко.
По мнению Денисенко, доступность документа для широкой общественности могут помочь эффективности госрасходов региона. Предложения жителей региона будут учитываться не только при рассмотрении исполнения бюджета за прошлый год, но и при подготовке главного финансового документа региона на будущее. Рекомендации, мнения и предложения к законопроекту можно направить до 17 апреля включительно по электронной почте pubs@zs74.ru.
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