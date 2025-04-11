В пермском баре нарушали трудовые права персонала

В Пермском баре Gastro.Li выявили нарушения трудового законодательства в ходе проверки. Заведение находится на улице Газеты Звезда, 12.
«Установлен факт ненадлежащего оформления трудовых отношений. Кроме того, зарплата выплачивалась работникам без начисления дополнительных надбавок. Речь идет об уральском коэффициенте. Также не выплачивалась компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в telegram-канале.
За это ООО «Бегемот» привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Кроме того, работодателя внесли в специальный реестр из-за выявленных фактов нелегальной занятости.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяк после увольнения отсудил у работодателя 800 тысяч рублей. Это долг по зарплате и компенсация за неиспользованный отпуск. Инцидент произошел в компании «Щебень Урала».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!