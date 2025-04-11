11 апреля 2025

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области, погиб пассажир

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ уничтожили легковой автомобиль с помощью дрона
ВСУ уничтожили легковой автомобиль с помощью дрона Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали легковой автомобиль, в результате чего погиб 24-летний житель Кореневского района (Курская область). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня в селе Ольговка Кореневского района вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились два человека, ехавшие проверить состояние дома. В результате атаки, к огромной скорби, погиб 24-летний пассажир, житель Кореневского района», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. 

По его словам, водитель, который вез погибшего из Курска, не пострадал. Кроме того, Хинштейн объяснил, что закрытие въезда в ряд населенных пунктов связано с попытками врага разрушить инфраструктуру и навредить мирным жителям. Он призвал не возвращаться в приграничье, пока ситуация не станет безопасной, подчеркнув опасность для жизни и здоровья.

Ранее Хинштейн сообщил, что дрон ВСУ атаковал школу в деревне Рыжевка Рыльского района, повредив крышу здания и вызвав возгорание. По его словам, в результате удара жертв удалось избежать.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали легковой автомобиль, в результате чего погиб 24-летний житель Кореневского района (Курская область). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «Сегодня в селе Ольговка Кореневского района вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились два человека, ехавшие проверить состояние дома. В результате атаки, к огромной скорби, погиб 24-летний пассажир, житель Кореневского района», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.  По его словам, водитель, который вез погибшего из Курска, не пострадал. Кроме того, Хинштейн объяснил, что закрытие въезда в ряд населенных пунктов связано с попытками врага разрушить инфраструктуру и навредить мирным жителям. Он призвал не возвращаться в приграничье, пока ситуация не станет безопасной, подчеркнув опасность для жизни и здоровья. Ранее Хинштейн сообщил, что дрон ВСУ атаковал школу в деревне Рыжевка Рыльского района, повредив крышу здания и вызвав возгорание. По его словам, в результате удара жертв удалось избежать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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