Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области, погиб пассажир

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали легковой автомобиль, в результате чего погиб 24-летний житель Кореневского района (Курская область). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сегодня в селе Ольговка Кореневского района вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились два человека, ехавшие проверить состояние дома. В результате атаки, к огромной скорби, погиб 24-летний пассажир, житель Кореневского района», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
По его словам, водитель, который вез погибшего из Курска, не пострадал. Кроме того, Хинштейн объяснил, что закрытие въезда в ряд населенных пунктов связано с попытками врага разрушить инфраструктуру и навредить мирным жителям. Он призвал не возвращаться в приграничье, пока ситуация не станет безопасной, подчеркнув опасность для жизни и здоровья.
Ранее Хинштейн сообщил, что дрон ВСУ атаковал школу в деревне Рыжевка Рыльского района, повредив крышу здания и вызвав возгорание. По его словам, в результате удара жертв удалось избежать.
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