Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на школу в Курской области

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В Курской области ВСУ атаковали школу
В Курской области ВСУ атаковали школу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал школу в деревне Рыжевка, Рыльском районе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, в результате удара была повреждена крыша здания, что привело к возгоранию.

«Сегодня вражеский дрон нанес удар по зданию школы в деревне Рыжевка Рыльского района. В результате атаки повреждена крыша здания, произошло возгорание, которое было оперативно локализовано», — написал Хинштейн в telegram-канале. Он добавил, что по предварительной информации обошлось без погибших и пострадавших.

В последнее время участились атаки украинских дронов на территорию России. Так, за одну ночь с 14 на 15 марта было уничтожено 126 беспилотников, причем наибольшее количество в Волгоградской области. Эти атаки привели к возгораниям и повреждениям инфраструктуры, включая пожары от падения обломков дронов в Волгограде и Белгородской области.

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Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал школу в деревне Рыжевка, Рыльском районе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, в результате удара была повреждена крыша здания, что привело к возгоранию. «Сегодня вражеский дрон нанес удар по зданию школы в деревне Рыжевка Рыльского района. В результате атаки повреждена крыша здания, произошло возгорание, которое было оперативно локализовано», — написал Хинштейн в telegram-канале. Он добавил, что по предварительной информации обошлось без погибших и пострадавших. В последнее время участились атаки украинских дронов на территорию России. Так, за одну ночь с 14 на 15 марта было уничтожено 126 беспилотников, причем наибольшее количество в Волгоградской области. Эти атаки привели к возгораниям и повреждениям инфраструктуры, включая пожары от падения обломков дронов в Волгограде и Белгородской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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