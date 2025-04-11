Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на двух жителей поселка Кондинское (ХМАО). Они проникли на огороженную территорию многоквартирника и изрезали баннер с изображением погибшего участника СВО. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
«Сообщается о совершении двумя жителями поселка Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа-Югры противоправных действий. Мужчины проникли на огороженную территорию многоквартирного дома, где повредили баннер, установленный в память о погибшем участнике СВО… Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах», — написано в telegram-канале ведомства.
Очевидцы также сообщили в группе «Наш Юганск» VK, что пострадавший баннер был заказан мамой погибшего бойца на ее собственные деньги. Сейчас в СК ХМАО проводится процессуальная проверка. Возбуждение уголовного ведомства поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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