11 апреля 2025

В ХМАО накажут двоих мужчин, изрезавших баннер с погибшим участником СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО заведут уголовное дело на мужчин, изрезавших баннер
В ХМАО заведут уголовное дело на мужчин, изрезавших баннер Фото:

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на двух жителей поселка Кондинское (ХМАО). Они проникли на огороженную территорию многоквартирника и изрезали баннер с изображением погибшего участника СВО. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«Сообщается о совершении двумя жителями поселка Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа-Югры противоправных действий. Мужчины проникли на огороженную территорию многоквартирного дома, где повредили баннер, установленный в память о погибшем участнике СВО… Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах», — написано в telegram-канале ведомства.

Очевидцы также сообщили в группе «Наш Юганск» VK, что пострадавший баннер был заказан мамой погибшего бойца на ее собственные деньги. Сейчас в СК ХМАО проводится процессуальная проверка. Возбуждение уголовного ведомства поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Остатки баннера, где изображен погибший участник СВО
Остатки баннера, где изображен погибший участник СВО
Фото:

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на двух жителей поселка Кондинское (ХМАО). Они проникли на огороженную территорию многоквартирника и изрезали баннер с изображением погибшего участника СВО. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «Сообщается о совершении двумя жителями поселка Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа-Югры противоправных действий. Мужчины проникли на огороженную территорию многоквартирного дома, где повредили баннер, установленный в память о погибшем участнике СВО… Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах», — написано в telegram-канале ведомства. Очевидцы также сообщили в группе «Наш Юганск» VK, что пострадавший баннер был заказан мамой погибшего бойца на ее собственные деньги. Сейчас в СК ХМАО проводится процессуальная проверка. Возбуждение уголовного ведомства поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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