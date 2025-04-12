12 апреля 2025

Москвичей предупредили о возвращении снега

МЧС: в Москве ожидается снег и отрицательные температуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики предупредили о выпадении снега и образовании на дорогах гололедицы
Синоптики предупредили о выпадении снега и образовании на дорогах гололедицы Фото:

В ночь с 12 на 13 апреля в Москве прогнозируются снегопады и понижение температуры воздуха до отрицательных значений. Об этом сообщает МЧС Москвы. 

«По прогнозам синоптиков в период с 23:00 часов 12 апреля до 8:00 13 апреля в Москве ожидается снег, налипание мокрого снега, переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений», — пишет МЧС Москвы в своем telegram-канале. Там добавили, что на дорогах также образуется гололедица.

Жителям и гостям столицы порекомендовали парковать транспортные средства исключительно в защищенных от возможного падения предметов местах, избегать прохода возле рекламных щитов и неустойчивых конструкций. Кроме того, особенно важно относиться к управлению автомобилем, а также не оставлять детей без надзора в условиях ухудшения погодных условий.

Ранее московские власти порекомендовали горожанам воспользоваться общественным транспортом в субботу и в утренние часы воскресенья в связи с прогнозируемыми осадками в виде мокрого снега. Коммунальные службы столицы осуществляют постоянный мониторинг состояния дорожной сети, передает RT.

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В ночь с 12 на 13 апреля в Москве прогнозируются снегопады и понижение температуры воздуха до отрицательных значений. Об этом сообщает МЧС Москвы.  «По прогнозам синоптиков в период с 23:00 часов 12 апреля до 8:00 13 апреля в Москве ожидается снег, налипание мокрого снега, переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений», — пишет МЧС Москвы в своем telegram-канале. Там добавили, что на дорогах также образуется гололедица. Жителям и гостям столицы порекомендовали парковать транспортные средства исключительно в защищенных от возможного падения предметов местах, избегать прохода возле рекламных щитов и неустойчивых конструкций. Кроме того, особенно важно относиться к управлению автомобилем, а также не оставлять детей без надзора в условиях ухудшения погодных условий. Ранее московские власти порекомендовали горожанам воспользоваться общественным транспортом в субботу и в утренние часы воскресенья в связи с прогнозируемыми осадками в виде мокрого снега. Коммунальные службы столицы осуществляют постоянный мониторинг состояния дорожной сети, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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