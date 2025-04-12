Москвичей предупредили о возвращении снега

В ночь с 12 на 13 апреля в Москве прогнозируются снегопады и понижение температуры воздуха до отрицательных значений. Об этом сообщает МЧС Москвы.
«По прогнозам синоптиков в период с 23:00 часов 12 апреля до 8:00 13 апреля в Москве ожидается снег, налипание мокрого снега, переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений», — пишет МЧС Москвы в своем telegram-канале. Там добавили, что на дорогах также образуется гололедица.
Жителям и гостям столицы порекомендовали парковать транспортные средства исключительно в защищенных от возможного падения предметов местах, избегать прохода возле рекламных щитов и неустойчивых конструкций. Кроме того, особенно важно относиться к управлению автомобилем, а также не оставлять детей без надзора в условиях ухудшения погодных условий.
Ранее московские власти порекомендовали горожанам воспользоваться общественным транспортом в субботу и в утренние часы воскресенья в связи с прогнозируемыми осадками в виде мокрого снега. Коммунальные службы столицы осуществляют постоянный мониторинг состояния дорожной сети, передает RT.
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