12 апреля 2025

Власти Ханты-Мансийска окажут помощь жителям, пострадавшим от взрыва дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Ряшин рассказал о помощи пострадавшим
Ряшин рассказал о помощи пострадавшим Фото:
новость из сюжета
В Ханты-Мансийске произошел взрыв в доме

В Ханты-Мансийске жильцам дома на Промышленной, где вечером 12 апреля произошел взрыв и пожар, будет предоставлена материальная выплата, а также вещи первой необходимости. Об этом в соцсети сообщил глава города Максим Ряшин.

«Сегодня специалисты МКУ „Ресурсный центр“ связываются со всеми жителями дома для определения потребностей, в том числе, продуктовых наборов, предметов первой необходимости. Также будет выплачена единовременная материальной помощь при возникновении экстремальной жизненной ситуации», — сообщает Ряшин в telegram-канале.

Он также добавил, что для пострадавших развернуто два пункта временного пребывания — в СОШ №6 и в СДЮШОР. Ряшин провел заседание комиссии по ЧС и дал необходимые поручения.

ЧП произошло вечером 12 апреля 2025 года в доме по улице Промышленной, 9а. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены. Повреждены пять квартир. Эпицентром взрыва стало жилье, которое сдавалось посуточно. Проводится проверка следователей и прокуратуры.

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В Ханты-Мансийске жильцам дома на Промышленной, где вечером 12 апреля произошел взрыв и пожар, будет предоставлена материальная выплата, а также вещи первой необходимости. Об этом в соцсети сообщил глава города Максим Ряшин. «Сегодня специалисты МКУ „Ресурсный центр“ связываются со всеми жителями дома для определения потребностей, в том числе, продуктовых наборов, предметов первой необходимости. Также будет выплачена единовременная материальной помощь при возникновении экстремальной жизненной ситуации», — сообщает Ряшин в telegram-канале. Он также добавил, что для пострадавших развернуто два пункта временного пребывания — в СОШ №6 и в СДЮШОР. Ряшин провел заседание комиссии по ЧС и дал необходимые поручения. ЧП произошло вечером 12 апреля 2025 года в доме по улице Промышленной, 9а. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены. Повреждены пять квартир. Эпицентром взрыва стало жилье, которое сдавалось посуточно. Проводится проверка следователей и прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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