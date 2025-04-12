Власти Ханты-Мансийска окажут помощь жителям, пострадавшим от взрыва дома

В Ханты-Мансийске жильцам дома на Промышленной, где вечером 12 апреля произошел взрыв и пожар, будет предоставлена материальная выплата, а также вещи первой необходимости. Об этом в соцсети сообщил глава города Максим Ряшин.
«Сегодня специалисты МКУ „Ресурсный центр“ связываются со всеми жителями дома для определения потребностей, в том числе, продуктовых наборов, предметов первой необходимости. Также будет выплачена единовременная материальной помощь при возникновении экстремальной жизненной ситуации», — сообщает Ряшин в telegram-канале.
Он также добавил, что для пострадавших развернуто два пункта временного пребывания — в СОШ №6 и в СДЮШОР. Ряшин провел заседание комиссии по ЧС и дал необходимые поручения.
ЧП произошло вечером 12 апреля 2025 года в доме по улице Промышленной, 9а. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены. Повреждены пять квартир. Эпицентром взрыва стало жилье, которое сдавалось посуточно. Проводится проверка следователей и прокуратуры.
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