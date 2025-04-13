13 апреля 2025

В Перми электрокатамаран «ЭкоходЪ» выйдет в первый рейс в апреле

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Катамаран «ЭкоходЪ» готовится к сезону
Катамаран «ЭкоходЪ» готовится к сезону Фото:

Электрокатамаран «ЭкоходЪ» совершит первые в новом сезоне прогулки в конце апреля. Сейчас судно готовится к открытию навигации, рассказали в минтуризма Прикамья.

«Успешно перезимовав на стоянке Шлюза Камской ГЭС, электрокатамаран готовится к новому туристическому сезону. Старт навигации запланирован на 28 апреля», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Сейчас ведется проверка инженерных систем судна, грунтовка и частичная покраска корпуса, чистка и уборка салона.

Катамаран на электротяге «Экоходъ» был построен для Перми компанией Emperium в Ленинградской области в 2024 году. Прошлым летом он курсировал по маршруту «Пермь — Закамск» и, как сообщалось ранее, перевез более 7600 пассажиров. Сегодня в минтуризма уточнили, что услугами электрокатамарана воспользовались около 6600 человек.

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Электрокатамаран «ЭкоходЪ» совершит первые в новом сезоне прогулки в конце апреля. Сейчас судно готовится к открытию навигации, рассказали в минтуризма Прикамья. «Успешно перезимовав на стоянке Шлюза Камской ГЭС, электрокатамаран готовится к новому туристическому сезону. Старт навигации запланирован на 28 апреля», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Сейчас ведется проверка инженерных систем судна, грунтовка и частичная покраска корпуса, чистка и уборка салона. Катамаран на электротяге «Экоходъ» был построен для Перми компанией Emperium в Ленинградской области в 2024 году. Прошлым летом он курсировал по маршруту «Пермь — Закамск» и, как сообщалось ранее, перевез более 7600 пассажиров. Сегодня в минтуризма уточнили, что услугами электрокатамарана воспользовались около 6600 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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