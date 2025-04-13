В Перми электрокатамаран «ЭкоходЪ» выйдет в первый рейс в апреле

Электрокатамаран «ЭкоходЪ» совершит первые в новом сезоне прогулки в конце апреля. Сейчас судно готовится к открытию навигации, рассказали в минтуризма Прикамья.
«Успешно перезимовав на стоянке Шлюза Камской ГЭС, электрокатамаран готовится к новому туристическому сезону. Старт навигации запланирован на 28 апреля», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Сейчас ведется проверка инженерных систем судна, грунтовка и частичная покраска корпуса, чистка и уборка салона.
Катамаран на электротяге «Экоходъ» был построен для Перми компанией Emperium в Ленинградской области в 2024 году. Прошлым летом он курсировал по маршруту «Пермь — Закамск» и, как сообщалось ранее, перевез более 7600 пассажиров. Сегодня в минтуризма уточнили, что услугами электрокатамарана воспользовались около 6600 человек.
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