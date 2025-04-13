13 апреля 2025

Названы улицы, которые отремонтируют в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отремонтируют 32 участка дорог на 26 километров
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы планируют завершить в сентябре
Работы планируют завершить в сентябре Фото:

В Екатеринбурге в текущем году отремонтируют 32 участках дорог общей протяженностью 26 километров. Приоритет отдан самым аварийным и интенсивным улицам, рассказал вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов.

«Ремонтироваться будет проспект Космонавтов, улица Победы, часть Бакинских комиссаров. В центре мы продолжим работы на улице Хохрякова», — перечислил Бубнов участки, которые больше всего нуждаются в ремонте. Работы стартуют в конце апреля — начале мая.

Мэрия уже заключила с подрядчиками четыре контракта на один миллиард рублей. Вскоре Екатеринбург получит еще 500 млн рублей в виде субсидий из областного бюджета и 262 млн рублей выделят из городского бюджета.

По словам замглавы, в этом году впервые используется новая технология, которая увеличит срок службы дорог. Она называется «супервейв». «Это метод подбора и производства материалов, из которых получается более устойчивое к растрескиванию из-за низких температур и стойкое к деформации или усталостному разрушению асфальтобетонное покрытие», — сказал Бубнов.

Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург перейдет на пластиковую разметку — в этом сезоне рабочие нанесут 268 тысяч квадратных метров. К укладке нового материала приступят, как только постоянная температура в городе будет не меньше 10 градусов.

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В Екатеринбурге в текущем году отремонтируют 32 участках дорог общей протяженностью 26 километров. Приоритет отдан самым аварийным и интенсивным улицам, рассказал вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов. «Ремонтироваться будет проспект Космонавтов, улица Победы, часть Бакинских комиссаров. В центре мы продолжим работы на улице Хохрякова», — перечислил Бубнов участки, которые больше всего нуждаются в ремонте. Работы стартуют в конце апреля — начале мая. Мэрия уже заключила с подрядчиками четыре контракта на один миллиард рублей. Вскоре Екатеринбург получит еще 500 млн рублей в виде субсидий из областного бюджета и 262 млн рублей выделят из городского бюджета. По словам замглавы, в этом году впервые используется новая технология, которая увеличит срок службы дорог. Она называется «супервейв». «Это метод подбора и производства материалов, из которых получается более устойчивое к растрескиванию из-за низких температур и стойкое к деформации или усталостному разрушению асфальтобетонное покрытие», — сказал Бубнов. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург перейдет на пластиковую разметку — в этом сезоне рабочие нанесут 268 тысяч квадратных метров. К укладке нового материала приступят, как только постоянная температура в городе будет не меньше 10 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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