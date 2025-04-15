Россельхознадзор наказал мини-зоопарк в челябинском ТРК «Горки»

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора наказало владельца мини-зоопарка в торгово-развлекательном комплексе «Горки» в Челябинске. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, причиной послужили нарушения ветеринарного законодательства.
«У владельца мини-зоопарка отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на корма для животных. Также нет необходимых ветеринарных лекарственных препаратов», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
Во время проверки выявили, что условия содержания не соответствуют требованиям безопасности: электрические розетки находятся в зоне доступа животных, вода для аквариумов не исследована на гидрохимические показатели. Еще одним нарушением стало то, что вновь поступившие животные не проходили обязательный карантин.
В зоопарке «ЛяМурЧик» содержатся сурикаты, енот, козы, кролики, попугай, игуана. Также посетителям показывают черепах, цыплят, норку и других животных. Зоопарк получил лицензию на право работы с животными в декабре 2022 года.
При подготовке материала URA.RU запросило комментарий в самом зоопарке. Ответ будет опубликован в случае поступления.
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