Россельхознадзор наказал мини-зоопарк в челябинском ТРК «Горки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский мини-зоопарк наказали за содержание животных в опасных условиях
Челябинский мини-зоопарк наказали за содержание животных в опасных условиях Фото:

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора наказало владельца мини-зоопарка в торгово-развлекательном комплексе «Горки» в Челябинске. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, причиной послужили нарушения ветеринарного законодательства.

«У владельца мини-зоопарка отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на корма для животных. Также нет необходимых ветеринарных лекарственных препаратов», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

Во время проверки выявили, что условия содержания не соответствуют требованиям безопасности: электрические розетки находятся в зоне доступа животных, вода для аквариумов не исследована на гидрохимические показатели. Еще одним нарушением стало то, что вновь поступившие животные не проходили обязательный карантин.

В зоопарке «ЛяМурЧик» содержатся сурикаты, енот, козы, кролики, попугай, игуана. Также посетителям показывают черепах, цыплят, норку и других животных. Зоопарк получил лицензию на право работы с животными в декабре 2022 года.

При подготовке материала URA.RU запросило комментарий в самом зоопарке. Ответ будет опубликован в случае поступления.

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Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора наказало владельца мини-зоопарка в торгово-развлекательном комплексе «Горки» в Челябинске. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, причиной послужили нарушения ветеринарного законодательства. «У владельца мини-зоопарка отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на корма для животных. Также нет необходимых ветеринарных лекарственных препаратов», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. Во время проверки выявили, что условия содержания не соответствуют требованиям безопасности: электрические розетки находятся в зоне доступа животных, вода для аквариумов не исследована на гидрохимические показатели. Еще одним нарушением стало то, что вновь поступившие животные не проходили обязательный карантин. В зоопарке «ЛяМурЧик» содержатся сурикаты, енот, козы, кролики, попугай, игуана. Также посетителям показывают черепах, цыплят, норку и других животных. Зоопарк получил лицензию на право работы с животными в декабре 2022 года. При подготовке материала URA.RU запросило комментарий в самом зоопарке. Ответ будет опубликован в случае поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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