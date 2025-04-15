В Карталах железнодорожники давали взятки за фейковые больничные

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Два года работники локомотивного депо в Карталах давали взятки за больничные
Два года работники локомотивного депо в Карталах давали взятки за больничные Фото:

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России введет расследование фактов коррупции и мошенничества, связанных с оформлением фиктивных больничных на железной дороге в Карталах (Челябинская область). Возбуждены уголовные дела против машинистов, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В отношении ряда машинистов эксплуатационного локомотивного депо Карталы возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Установлено, что в период с 2023 по 2025 годы подозреваемые неоднократно подкупали медработников», — отметили в telegram-канале Центрального МСУТ СК России.

Следствие выявило, что за каждый поддельный документ подозреваемые платили врачам от 7 000 до 10 000 рублей. И используя фальшивые больничные они получали выплаты по временной нетрудоспособности. Следователями ведется активная работа по установлению всех обстоятельств дела и причастных лиц. Проведены обыски и допросы, а также назначен ряд экспертиз.

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Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России введет расследование фактов коррупции и мошенничества, связанных с оформлением фиктивных больничных на железной дороге в Карталах (Челябинская область). Возбуждены уголовные дела против машинистов, сообщили в пресс-службе ведомства. «В отношении ряда машинистов эксплуатационного локомотивного депо Карталы возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Установлено, что в период с 2023 по 2025 годы подозреваемые неоднократно подкупали медработников», — отметили в telegram-канале Центрального МСУТ СК России. Следствие выявило, что за каждый поддельный документ подозреваемые платили врачам от 7 000 до 10 000 рублей. И используя фальшивые больничные они получали выплаты по временной нетрудоспособности. Следователями ведется активная работа по установлению всех обстоятельств дела и причастных лиц. Проведены обыски и допросы, а также назначен ряд экспертиз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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