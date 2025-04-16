Иноагентам запретят работать сельскими старостами в Прикамье

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Выбрать сельского старосту смогут жители, у которых есть недвижимость в территории
Выбрать сельского старосту смогут жители, у которых есть недвижимость в территории Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение депутатов заксобрания законопроект, уточняющий положения закона «О сельских старостах». В поправках говорится, что старостой не может быть лицо, признанное иноагентом. Документ опубликован на портале краевого парламента.

«Предусматриваются основания для досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта в случае приобретения им статуса иноагента», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Он направлен на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Также в документе говорится, что в сходе по выборам сельских старост смогут принять участие граждане, достигшие 18-летнего возраста и имеющие в собственности жилое помещение в этом населенном пункте. Законопроект будет рассмотрен в мае.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение депутатов заксобрания законопроект, уточняющий положения закона «О сельских старостах». В поправках говорится, что старостой не может быть лицо, признанное иноагентом. Документ опубликован на портале краевого парламента. «Предусматриваются основания для досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта в случае приобретения им статуса иноагента», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Он направлен на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным. Также в документе говорится, что в сходе по выборам сельских старост смогут принять участие граждане, достигшие 18-летнего возраста и имеющие в собственности жилое помещение в этом населенном пункте. Законопроект будет рассмотрен в мае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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