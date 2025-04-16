Иноагентам запретят работать сельскими старостами в Прикамье

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение депутатов заксобрания законопроект, уточняющий положения закона «О сельских старостах». В поправках говорится, что старостой не может быть лицо, признанное иноагентом. Документ опубликован на портале краевого парламента.
«Предусматриваются основания для досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта в случае приобретения им статуса иноагента», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Он направлен на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.
Также в документе говорится, что в сходе по выборам сельских старост смогут принять участие граждане, достигшие 18-летнего возраста и имеющие в собственности жилое помещение в этом населенном пункте. Законопроект будет рассмотрен в мае.
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