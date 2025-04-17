Пермячка отсудила у химчистки 400 тысяч за испорченную брендовую куртку Brunello Cucinelli. Женщина сдала дорогостоящую вещь в чистку, которая после процедуры деформировалась и сильно уменьшилась в размере.
«В Перми клиентка химчистки выиграла суд по поводу испорченной куртки итальянского бренда Brunello Cucinelli. Женщина сдала в чистку зимнюю куртку, которую купила за 2,8 тысячи долларов. После процедуры куртка сильно уменьшилась в размере и деформировалась», — сообщает издание «Текст».
Спор между женщиной и химчисткой продолжался с конца 2023 года. В ходе разбирательства выяснилось, что степень износа куртки составляла не менее 50%, однако сотрудники предприятия проигнорировали рекомендации производителя по уходу за изделием.
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