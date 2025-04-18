Жога и Текслер посетили в Челябинске тренировку экс-бойцов СВО. Фото, видео

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Артем Жога и Алексей Текслер отметили роль спорта в социализации бывших бойцов
Артем Жога и Алексей Текслер отметили роль спорта в социализации бывших бойцов Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером посетили тренировку экс-бойцов СВО. Как сообщила пресс-служба полпредства, на занятиях также присутствуют дети бывших военнослужащих.

«Жога и Текслер посетили в Челябинске тренировку по боксу для ветеранов и бойцов СВО и их детей. Полпред президента РФ подчеркнул важность вовлечения участников спецоперации в регулярные занятия физкультурой и спортом», — отметили в полпредстве.

Тренировки приобретают особую ценность, когда занимаются раненые в прошлом бойцы. В этом случае спорт становится реабилитацией.

«Уверен, что многие ребята, которые возвращаются с фронта, смогут социализироваться с помощью спорта, найти себе увлечение. Помните, что мы с вами должны быть примером для всех остальных в спорте и в обычной жизни», — отметил Жога.

В 2025 году на Урале пройдет первый Кубок полпредства в УрФО по летним видам спорта. Участие в соревнованиях смогут принять ветераны всех боевых действий.

В ходе визита в Челябинск Жога наградил активистов, приближающих победу России в спецоперации и поднимающих патриотизм. В адрес собравшихся прозвучали слова благодарности. 

Артем Жога сказал, что бойцы должны быть примером для всех
Артем Жога сказал, что бойцы должны быть примером для всех
Фото:
В зале бывшие бойцы тренируются вместе со своими детьми
В зале бывшие бойцы тренируются вместе со своими детьми
Фото:

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером посетили тренировку экс-бойцов СВО. Как сообщила пресс-служба полпредства, на занятиях также присутствуют дети бывших военнослужащих. «Жога и Текслер посетили в Челябинске тренировку по боксу для ветеранов и бойцов СВО и их детей. Полпред президента РФ подчеркнул важность вовлечения участников спецоперации в регулярные занятия физкультурой и спортом», — отметили в полпредстве. Тренировки приобретают особую ценность, когда занимаются раненые в прошлом бойцы. В этом случае спорт становится реабилитацией. «Уверен, что многие ребята, которые возвращаются с фронта, смогут социализироваться с помощью спорта, найти себе увлечение. Помните, что мы с вами должны быть примером для всех остальных в спорте и в обычной жизни», — отметил Жога. В 2025 году на Урале пройдет первый Кубок полпредства в УрФО по летним видам спорта. Участие в соревнованиях смогут принять ветераны всех боевых действий. В ходе визита в Челябинск Жога наградил активистов, приближающих победу России в спецоперации и поднимающих патриотизм. В адрес собравшихся прозвучали слова благодарности. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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