Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога 18 апреля открыл в Челябинске церемонию награждения активистов, содействующих победе России в спецоперации и развивающих патриотизм. В церемонии награждения также принял участие губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«За активную гражданскую позицию и личный вклад в организацию сбора гуманитарной помощи, в том числе в рамках проекта „Все для Победы“, благодарственным письмом полномочного представителя президента РФ награждается руководитель регисполкома Народного фронта Денис Рыжий», — открыл церемонию Артем Жога. После вручения письма полпред и руководитель ОНФ продолжили награждать других челябинцев.
Памятным нагрудным знаком «Народный фронт. Все для победы» наградили координаторов Народного фронта, водителя гуманитарных автомобилей, вузы, пенсионный фонд, а также представителей сми, среди которых директор «КП-Челябинск» Екатерина Парфенова, основатель холдинга «Гранада-пресс» Сергей Филичкин и директор ГТРК «Южный Урал» Евгении Дмитриенко.
За содействие в проведении форума «Патриоты Урала» Артем Жога вручил благодарность министру молодежи региону Юрию Болдыреву, вице-губернатору Роману Воллерту, замначальника молодежной политики региона Алексею Хрущеву и директору Агентства международного сотрудничества Валерию Денисенко.
«Народный фронт в рамках проекта „Все для победы“ объединил всю страну, и я знаю, что у нас в области он реализуется на самом-самом высоком уровне. Огромное вам спасибо», — заявил Алексей Текслер.
Среди награжденных также оказались те, кто внес многолетний добросовестный труд в развитие региона и личный вклад с начала деятельности приемных президента РФ. Также были награждены челябинцы с активной гражданской позицией, участвующие в проведении акций, мероприятий и сборах гуманитарной помощи. Среди них — сопредседатели и члены регштаба ОНФ, комиссии, медики, ветераны, пенсионеры, а также коллективы управлений, коммерческих организаций и региональная федерация профсоюзов.
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