В Ханты-Мансийске проходит региональный день форума «Малая Родина — Сила России», на который съехались представители муниципальной власти со всей страны. В рамках мероприятия чиновники попытались с помощью обсуждения решить некоторые вопросы по сохранению культурно-исторического наследия. Югра, в свою очередь, представила уже работающие в регионе практики, сообщили в правительстве ХМАО.
«Сегодня у нас есть большой спектр мероприятий, который предусмотрен не только в рамках национальных, культурных и образовательных программ, а в целом комплекс всего того, что связано с созданием и сохранением условий жизни для КМНС. То, что касается региональных практик — наши практики, которые здесь наработаны, думаю, заинтересовали многие регионы, которые сегодня присутствуют», — сказал Кухарук в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Также, в ходе обсуждения, главы городов разработали несколько решений по задачам, которые ставит сохранение культурно-исторического наследия. Так на форуме найден ответ на вопросы о сохранении объектов культурного наследия и воссоздания исторической среды в городах, неэффективного участия муниципалитетов в программах поддержки КМНС, недостаточности методов формирования у молодежи бережного отношения к истории и традициям, а также системных мерах взаимодействия между властью, жителями и НКО. «Наша задача — обобщить этот уникальный опыт, выявить лучшие практики и транслировать их на федеральный уровень», — отметила руководитель проектного офиса «Муниципальный диалог» ВАРМСУ Юлия Зубова.
Помимо этого, на полях форума было отмечено, что сейчас в Ханты-Мансийске реализуется более 40 этнокультурных и экологических проектов. Спикеры круглого стола «Сохранение культуры России: сохраняем прошлое — инвестируем в будущее» подчеркнули важность участия муниципалитетов в сохранении нематериального культурного наследия, отметив успешный опыт Югры в разработке федерального закона в этой сфере.
На подведении итогов встречи муниципалы сошлись во мнении, что важно укреплять патриотический дух молодежи и отношения в семьях. Кроме того, необходимо сохранять и популяризировать культурно-историческое наследие Югры и России в целом, как фундамента для будущего страны и воспитания подрастающего поколения.
Ранее URA.RU сообщало о планах губернатора ХМАО создать региональный аналог Госсовета, чтобы лучше погружаться в проблемы муниципалитетов. Власти округа встраиваются в работу Совета муниципальных образований Югры, и в его составе появились чиновники окружного правительства и региональные депутаты.
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