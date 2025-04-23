В Пермском крае иностранцам запретят следить за ходом выборов

В Пермском крае предлагается снять ограничения по количеству сроков губернаторства и запретить участие иностранных наблюдателей на местных выборах. Проект закона подготовлен краевой избирательной комиссией и внесен на рассмотрение в региональное законодательное собрание. На сайте краевого парламента уточняется, что законопроект «приводит региональное избирательное законодательство в соответствие с федеральными изменениями».
«В связи с изменениями федерального законодательства предлагается исключить из регионального закона „О выборах губернатора Пермского края“ нормы о запрете замещать должность губернатора более двух сроков. Также предлагается исключить нормы, касающиеся участия иностранных наблюдателей в выборах органов госвласти Пермского края и органов местного самоуправления» — говорится на сайте.
В ноябре 2022 года аналогичные изменения уже были внесены в Устав Пермского края. Тогда депутаты поддержали отмену ограничения по количеству сроков для губернаторов. Теперь соответствующие поправки предлагается закрепить и в региональном избирательном законодательстве.
Действующий федеральный закон гласит, что максимальный срок полномочий губернаторов составляет пять лет и не предусматривает количество переизбраний подряд. Законопроект, направленный краевой избирательной комиссией в заксобрание Прикамья, планируется рассмотреть на майском пленарном заседании.
В 2024 году депутаты заксобрания края приняли законопроект, запрещающий иноагентам участие в выборной деятельности. Иноагентам нельзя баллотироваться, работать наблюдателями, доверенными лицами кандидатов. Можно будет только голосовать.
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