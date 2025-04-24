Губернатор Паслер взялся за устранение последствий ЧП в родном городе

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на заседании правительства поднял вопросы, особенно актуальные для жителей Североуральска, откуда он сам. Речь шла о восстановительных работах в доме для детей-сирот после недавнего пожара. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Месяц назад в Североуральске произошло возгорание щита электроснабжения в многоквартирном доме для детей-сирот. Безусловно, неприятный инцидент, требующий больших восстановительных работ — по тепло-, водо- и электроснабжению», — написал Паслер.
Местные власти уже приступили к восстановлению учреждения. На данный момент остается восстановить электроснабжение на первом этаже, заменить окна, покрасить коридор. Закончить работы губернатор поручил до лета.
Паслер также заслушал доклад свердловского министра спорта Леонида Рапопорта о реконструкции стадиона в Новоуральске. Он пояснил, что на сегодняшний день уже определены этапы обустройства нового футбольного поля, беговых дорожек и секторов для прыжков.
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