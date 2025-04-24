Губернатор Паслер взялся за устранение последствий ЧП в родном городе

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Паслер дал поручения администрации Североуральска
Паслер дал поручения администрации Североуральска Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на заседании правительства поднял вопросы, особенно актуальные для жителей Североуральска, откуда он сам. Речь шла о восстановительных работах в доме для детей-сирот после недавнего пожара. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Месяц назад в Североуральске произошло возгорание щита электроснабжения в многоквартирном доме для детей-сирот. Безусловно, неприятный инцидент, требующий больших восстановительных работ — по тепло-, водо- и электроснабжению», — написал Паслер.

Местные власти уже приступили к восстановлению учреждения. На данный момент остается восстановить электроснабжение на первом этаже, заменить окна, покрасить коридор. Закончить работы губернатор поручил до лета.

Паслер также заслушал доклад свердловского министра спорта Леонида Рапопорта о реконструкции стадиона в Новоуральске. Он пояснил, что на сегодняшний день уже определены этапы обустройства нового футбольного поля, беговых дорожек и секторов для прыжков.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на заседании правительства поднял вопросы, особенно актуальные для жителей Североуральска, откуда он сам. Речь шла о восстановительных работах в доме для детей-сирот после недавнего пожара. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Месяц назад в Североуральске произошло возгорание щита электроснабжения в многоквартирном доме для детей-сирот. Безусловно, неприятный инцидент, требующий больших восстановительных работ — по тепло-, водо- и электроснабжению», — написал Паслер. Местные власти уже приступили к восстановлению учреждения. На данный момент остается восстановить электроснабжение на первом этаже, заменить окна, покрасить коридор. Закончить работы губернатор поручил до лета. Паслер также заслушал доклад свердловского министра спорта Леонида Рапопорта о реконструкции стадиона в Новоуральске. Он пояснил, что на сегодняшний день уже определены этапы обустройства нового футбольного поля, беговых дорожек и секторов для прыжков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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