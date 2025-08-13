В Челябинске улицы в центре города после второго за день ливня превратились в реки. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«В центре Челябинска потоп! После второго за день ливня на улицах Елькина, Карла Маркса, Васенко появились целые реки. Пройти и не намочить ноги невозможно», — сообщил URA.RU читатель Владислав.
Жителей Челябинской области ранее синоптики предупредили о сильном ливне, граде и грозах. Непогода прогнозируется 13-14 августа. Из-за выпадения большого количества осадков ожидается поднятие воды в реках, возможно подтопление территорий, сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.
