В Челябинске улицы превратились в реки после ливня. Видео

Ливень накрыл Челябинск
Ливень накрыл Челябинск Фото:

В Челябинске улицы в центре города после второго за день ливня превратились в реки. Об этом URA.RU рассказали читатели. 

«В центре Челябинска потоп! После второго за день ливня на улицах Елькина, Карла Маркса, Васенко появились целые реки. Пройти и не намочить ноги невозможно», — сообщил URA.RU читатель Владислав. 

Жителей Челябинской области ранее синоптики предупредили о сильном ливне, граде и грозах. Непогода прогнозируется 13-14 августа. Из-за выпадения большого количества осадков ожидается поднятие воды в реках, возможно подтопление территорий, сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.

