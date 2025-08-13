В Челябинске по просьбе жителей продлили популярный маршрут автобуса

Маршрут автобуса №17 будеть чуть длиннее (архивное фото)
Маршрут автобуса №17 будеть чуть длиннее (архивное фото) Фото:

В Челябинске по просьбам жителей будет продлен маршрут автобуса №17. Новый маршрут начнет заезжать в ЖК «Никс Лайн» и будет курсировать под номером 17а.

«Мы видим востребованность данного маршрута и новый пойдет примерно по той же трассе, но будет продлен до ЖК „Никс Лайн“ — огромного нового микрорайона на улице Блюхера. Жители давно просили, чтобы там появился нормальный, современный транспор», — сообщил замглавы областного миндора Александр Егоров в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск».

Егоров уточнил, что перевозчик на этот маршрут уже выбран, он будет работать по регтарифу. Когда техника будет закуплена, новенькие низкопольные автобусы с кондиционерами отправятся на линию. По предварительным данным, это произойдет до конца года.

