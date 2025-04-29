Shot: ВСУ атаковали Нижегородскую область дронами «Лютый»

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ВСУ ударили дронами «Лютый» по Нижегородской области
ВСУ ударили дронами «Лютый» по Нижегородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС Украины ударили восьмью беспилотниками типа «Лютый» по Нижегородской области. Все они были сбиты. При этом у трех БПЛА не сработали боевые части. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«ВСУ атаковали Нижегородскую область с помощью восьми беспилотников типа „Лютый“ с фугасными зарядами», — передает telegram-канал. Один из дронов был сбит вблизи Дзержинска.

Также отмечается, что у трех уничтоженных дронов не сработали боевые части после их падения. Теперь на местах их падений работают саперы и сотрудники экстренных служб. Предполагается, что запуск беспилотников осуществлялся с территории Хмельницкой области Украины. В результате атаки пострадавших нет.

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ВС Украины ударили восьмью беспилотниками типа «Лютый» по Нижегородской области. Все они были сбиты. При этом у трех БПЛА не сработали боевые части. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «ВСУ атаковали Нижегородскую область с помощью восьми беспилотников типа „Лютый“ с фугасными зарядами», — передает telegram-канал. Один из дронов был сбит вблизи Дзержинска. Также отмечается, что у трех уничтоженных дронов не сработали боевые части после их падения. Теперь на местах их падений работают саперы и сотрудники экстренных служб. Предполагается, что запуск беспилотников осуществлялся с территории Хмельницкой области Украины. В результате атаки пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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