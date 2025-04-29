Shot: ВСУ атаковали Нижегородскую область дронами «Лютый»

ВС Украины ударили восьмью беспилотниками типа «Лютый» по Нижегородской области. Все они были сбиты. При этом у трех БПЛА не сработали боевые части. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«ВСУ атаковали Нижегородскую область с помощью восьми беспилотников типа „Лютый“ с фугасными зарядами», — передает telegram-канал. Один из дронов был сбит вблизи Дзержинска.
Также отмечается, что у трех уничтоженных дронов не сработали боевые части после их падения. Теперь на местах их падений работают саперы и сотрудники экстренных служб. Предполагается, что запуск беспилотников осуществлялся с территории Хмельницкой области Украины. В результате атаки пострадавших нет.
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