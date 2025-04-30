В Перми запретят продавать алкоголь в майские праздники

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На первомай торговля алкоголем в Прикамье будет запрещена
На первомай торговля алкоголем в Прикамье будет запрещена Фото:

Власти Перми утвердили запрет на продажу алкоголя в майские праздники, сообщила мэрия. Ограничения будут действовать 1 мая (Праздник Весны и Труда) и 9 мая (День Победы).

«Все магазины должны соблюдать запрет на продажу алкоголя в эти дни. Нарушение правил может привести к серьезным последствиям», — предупредили в мэрии. Власти призвали владельцев торговых точек внимательно следить за правилами, чтобы избежать проблем.

В случае нарушения запрета предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей. Также возможно изъятие алкогольной продукции. Администрация напоминает, что эти меры направлены на обеспечение общественного порядка и безопасности в праздничные дни.

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Власти Перми утвердили запрет на продажу алкоголя в майские праздники, сообщила мэрия. Ограничения будут действовать 1 мая (Праздник Весны и Труда) и 9 мая (День Победы). «Все магазины должны соблюдать запрет на продажу алкоголя в эти дни. Нарушение правил может привести к серьезным последствиям», — предупредили в мэрии. Власти призвали владельцев торговых точек внимательно следить за правилами, чтобы избежать проблем. В случае нарушения запрета предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей. Также возможно изъятие алкогольной продукции. Администрация напоминает, что эти меры направлены на обеспечение общественного порядка и безопасности в праздничные дни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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