В Перми запретят продавать алкоголь в майские праздники

Власти Перми утвердили запрет на продажу алкоголя в майские праздники, сообщила мэрия. Ограничения будут действовать 1 мая (Праздник Весны и Труда) и 9 мая (День Победы).
«Все магазины должны соблюдать запрет на продажу алкоголя в эти дни. Нарушение правил может привести к серьезным последствиям», — предупредили в мэрии. Власти призвали владельцев торговых точек внимательно следить за правилами, чтобы избежать проблем.
В случае нарушения запрета предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей. Также возможно изъятие алкогольной продукции. Администрация напоминает, что эти меры направлены на обеспечение общественного порядка и безопасности в праздничные дни.
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