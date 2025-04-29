29 апреля 2025

Массовая авария произошла на трассе Пермь — Екатеринбург. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Там была огромная пробка, длиною в 20 километров
Там была огромная пробка, длиною в 20 километров Фото:

Массовая авария произошла на трассе Пермь — Екатеринбург. 29 апреля в 20:37 на 68-м километре дороги столкнулись четыре автомобиля. 

«Honda, Reno Logan, Газон Next и большегруз Volvo. По прибытию к месту вызова, спасатели провели противопожарную безопасность автомобилей», — сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО) в соцсети «ВКонтакте». 

По данным КМО, пострадавших в аварии нет. Однако на том месте, по данным сервиса «Яндекс Карты», была огромная пробка, длиною в 20 километров. 

Пострадавших нет
Пострадавших нет
Фото:

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Массовая авария произошла на трассе Пермь — Екатеринбург. 29 апреля в 20:37 на 68-м километре дороги столкнулись четыре автомобиля.  «Honda, Reno Logan, Газон Next и большегруз Volvo. По прибытию к месту вызова, спасатели провели противопожарную безопасность автомобилей», — сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО) в соцсети «ВКонтакте».  По данным КМО, пострадавших в аварии нет. Однако на том месте, по данным сервиса «Яндекс Карты», была огромная пробка, длиною в 20 километров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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