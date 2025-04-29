Там была огромная пробка, длиною в 20 километров
Массовая авария произошла на трассе Пермь — Екатеринбург. 29 апреля в 20:37 на 68-м километре дороги столкнулись четыре автомобиля.
«Honda, Reno Logan, Газон Next и большегруз Volvo. По прибытию к месту вызова, спасатели провели противопожарную безопасность автомобилей», — сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО) в соцсети «ВКонтакте».
По данным КМО, пострадавших в аварии нет. Однако на том месте, по данным сервиса «Яндекс Карты», была огромная пробка, длиною в 20 километров.
Пострадавших нет
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