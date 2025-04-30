Юристы заявили, что претензии российских СМИ к Google превысили капитализацию компании

Требования российских СМИ к корпорации Google уже превысили капитализацию ее материнской компании Alphabet. Об этом сообщил партнер юридической фирмы Art de Lex Артур Зурабян.
«В январе 2025 года общая сумма денежных требований 17 российских телеканалов к компаниям Google достигла сумм, превышающих капитализацию Alphabet», — передает слова Зурабяна газета «Ведомости». Он добавил, что в мае суд в Калифорнии рассмотрит вопрос о запрете российским медиа продолжать судебные процессы за рубежом.
Жалоба на действия Google была подана в связи с исками, начавшимися с 2020 года. Первый иск подал «Царьград медиа» и попросил восстановить доступ к заблокированным аккаунтам. Позже другие СМИ также обратились в суды разных стран, включая Алжир и ЮАР, для взыскания компенсаций.
Несмотря на масштаб проблем, Google по-прежнему не включает информацию о судебных разбирательствах в свои финансовые отчеты, что привлекло внимание российских медиа, подающих жалобы в SEC (Федеральную комиссию по ценным бумагам и биржам США) о возможной фальсификации отчетности. В апреле 2025 года российский суд запретил Google Ireland Limited продолжать судебные разбирательства в Калифорнии и установил судебную неустойку в 1 миллиард рублей в пользу Russia Today.
Ранее аналогичный запрет ввел английский суд. Он также запретил нескольким российским СМИ инициировать новые судебные процессы против Google, разрешив рассматривать дела только в США или Великобритании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.