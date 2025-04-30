В дендропарке на улице 8 Марта прошел субботник с участием главных лиц Екатеринбурга. Грабли в руки взяли и убрали старую листву мэр Алексей Орлов, а также его заместители — Дмитрий Ноженко, Константин Шевченко, Игорь Сутягин, спикер гордумы Анна Гурарий, сообщает корреспондент URA.RU. Были замечены также общественники и депутаты. Субботником в дендрарии завершился Месячник чистоты, который шел в городе весь апрель.
Изначально провести уборку в парке власти планировали 25 апреля, но помешал дождь. «Погода позволила нам сегодня выйти поработать. Традиционное место, где администрация города наводит чистоту и порядок, — это дендропарк, здесь, на центральной площадке», — подчеркнул Орлов.
Подводя итоги работы по активной уборке города в течение месяца, мэр отметил, что было вывезено более восьми тысяч тонн мусора. Ликвидированы 133 несанкционированные свалки. А также убрана реклама с тысячи остановок. Чтобы сохранить чистоту в городе, по мнению Орлова, нужно продолжать коммунальным службам еще активнее работать в круглосуточном режиме, бизнесу следить за своими территориями, гражданам не мусорить. А также задействовать в уборке молодежь.
«Очень хороший воспитательный эффект — во время школьных каникул привлекать в летние трудовые отряды. Подростки работают. В прошлом году мы привлекли почти шесть тысяч человек. И я абсолютно уверен, что у этих ребят, которые наводили чистоту и порядок, вряд ли будет желание вокруг себя разбрасывать мусор», — добавил глава.
Во время работ Орлов также обсудил с и. о директора дендрария Оксаной Еременко вопросы дальнейшего благоустройства парка. Ремонт требует и зимний сад, и лимонарий, нужно решить вопрос и с забором у реки Исеть. «Много надо всего сделать. Будем рисовать концепцию. В ближайшее время ее представим сначала в профильный департамент (по благоустройству мэрии, главой которого является Тамара Благодаткова, она также присутствовала на субботнике — прим. URA.RU), дальше на обсуждение», — объяснила Еременко.
В лесопарке у озера Шарташ (Екатеринбург) субботник прошел 26 апреля, правда, в усеченном формате из-за дождя, с участием четверых членов правительства — первого замгубернатора Алексея Шмыкова, министра экологии и природных ресурсов (Дениса Мамонтова), транспорта (Александра Толкачева) и строительства (Григория Сурганова), Хотя изначально ждали в парке более представительную делегацию — с врио губернатора Денисом Паслером и мэром Алексеем Орловым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!