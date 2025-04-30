В ХМАО детскому тренеру повысили зарплату после скандала с откровенными фото

Детский тренер по плаванию Валерия Чабанова после скандала с обнародованием ее откровенной фотосессии сохранила работу в «Центре адаптивных видов спорта» и даже получила повышение зарплаты. Об этом URA.RU рассказал источник в спортивной сфере региона.
«Чабанова смогла доказать руководству, что фотографии не находились в публичном доступе. А были выставлены на всеобщее обозрение недоброжелателями. Когда скандал вылился в СМИ, девушка сама подумывала об увольнении. Но ее уговорили остаться, потому что в „Центре адаптивных видов спорта“ дефицит кадров. И более того, ей даже подняли зарплату», — рассказал инсайдер. Сама Чабанова отказалась от каких-либо комментариев в разговоре с журналистом агентства. Руководитель «Центра адаптивных видов спорта Югры» Наталья Кравченко не ответила на телефонный звонок.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО разгорелся скандал в связи с тем, что тренер по плаванию в Советском районе выставила в соцсетях откровенные фотографии. Тогда некоторые представители спортивного сообщества региона потребовали наказать сотрудницу Центра адаптивного спорта Югры Валерию Чабанову.
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