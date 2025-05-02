У самолета, летевшего из Антальи в Пермь, возникли технические неполадки при заходе на посадку

У самолета Airbus А320, летевшего из Антальи (Турция) в Пермь, возникли технические неполадки при заходе на посадку. Экипаж воздушного судна сообщил диспетчеру об отказе системы GPS. Авиалайнер смог приземлиться только со второго захода, сообщается в telegram-канале Aviaincedent.
«01.05.2025. Экипаж воздушного судна ушел на второй круг и доложил об отказе системы GPS и срабатывании системы предупреждения опасного сближения с землей», — сказано в telegram-канале Aviaincedent.
При повторном заходе на посадку самолет благополучно приземлился в пермском аэропорту. Уточняется, что эксплуатантом самолета является авиакомпания «Pegasus Airlines».
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