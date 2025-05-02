У самолета, летевшего из Антальи в Пермь, возникли технические неполадки при заходе на посадку

Самолет, летевший из Антальи в Пермь, сообщил о технических неполадках
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиалайнер благополучно совершил посадку в аэропорту Перми со второго захода
Авиалайнер благополучно совершил посадку в аэропорту Перми со второго захода Фото:

У самолета Airbus А320, летевшего из Антальи (Турция) в Пермь, возникли технические неполадки при заходе на посадку. Экипаж воздушного судна сообщил диспетчеру об отказе системы GPS. Авиалайнер смог приземлиться только со второго захода, сообщается в telegram-канале Aviaincedent.

«01.05.2025. Экипаж воздушного судна ушел на второй круг и доложил об отказе системы GPS и срабатывании системы предупреждения опасного сближения с землей», — сказано в telegram-канале Aviaincedent.

При повторном заходе на посадку самолет благополучно приземлился в пермском аэропорту. Уточняется, что эксплуатантом самолета является авиакомпания «Pegasus Airlines».

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У самолета Airbus А320, летевшего из Антальи (Турция) в Пермь, возникли технические неполадки при заходе на посадку. Экипаж воздушного судна сообщил диспетчеру об отказе системы GPS. Авиалайнер смог приземлиться только со второго захода, сообщается в telegram-канале Aviaincedent. «01.05.2025. Экипаж воздушного судна ушел на второй круг и доложил об отказе системы GPS и срабатывании системы предупреждения опасного сближения с землей», — сказано в telegram-канале Aviaincedent. При повторном заходе на посадку самолет благополучно приземлился в пермском аэропорту. Уточняется, что эксплуатантом самолета является авиакомпания «Pegasus Airlines».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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