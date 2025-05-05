Туристы застряли в поселке Пермского края на ночь из-за нечищеной дороги

Туристическая группа из 34 человек, которая ехала на сплав, застряла в Губахинском округе (Пермский край) на ночь. Причина — нечищеная дорога.
«Техника не смогла доехать до поселка Безгодово. Там группа должна была завершить сплав. Людей должны были забрать 4 мая в 16:00. Связи там нет, возможности скоординироваться и предупредить тоже. Хотя место для окончания сплава является популярным, а в этом году чистить дорогу от снега там перестали», — пишет 59.RU со ссылкой на транспортную компанию.
Для помощи туристам водители автобусов обратились в МЧС. На место отправили снегоход, однако он застрял в снегу. Людям пришлось переночевать в походных условиях и преодолеть 60 километров по Усьве до одноименного поселка. Сплавщиков забрали лишь 5 мая в 15:00.
В пресс-службе краевого МЧС порталу пояснили, что данная группа, как полагается, не зарегистрировала свой маршрут. Это необходимо делать за 10 дней до начала путешествия, чтобы получать своевременную и квалифицированную помощь.
Ранее URA.RU сообщало о том, что жители деревни Шабуничи в Краснокамском городском округе (Пермский край) столкнулись с проблемами из-за плохого состояния дороги, где застряла карета скорой помощи с пациентом. Позднее в ситуацию вмешался глава СКР Александр Бастрыкин и потребовал результаты проверки.
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