В Челябинске в ДТП погиб мотоциклист

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП случилось на улице Воровского
ДТП случилось на улице Воровского Фото:

В Челябинске на улице Воровского мотоциклист столкнулся с Mitsubishi. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, от полученных травм байкер скончался.

«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, и водитель, управляя мотоциклом Kawasaki, совершили между собой столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.

На месте работает начальник отдела госавтоинспекции УМВД по Челябинску Радий Ганиев и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Очевидцы поделились фото произошедшего. На внедорожнике от удара отрылись подушки безопасности. Мотоцикл же превратился в груду металла.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на улице Воровского мотоциклист столкнулся с Mitsubishi. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, от полученных травм байкер скончался. «По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, и водитель, управляя мотоциклом Kawasaki, совершили между собой столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. На месте работает начальник отдела госавтоинспекции УМВД по Челябинску Радий Ганиев и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Очевидцы поделились фото произошедшего. На внедорожнике от удара отрылись подушки безопасности. Мотоцикл же превратился в груду металла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...