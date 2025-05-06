В Челябинске в ДТП погиб мотоциклист

В Челябинске на улице Воровского мотоциклист столкнулся с Mitsubishi. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, от полученных травм байкер скончался.
«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, и водитель, управляя мотоциклом Kawasaki, совершили между собой столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.
На месте работает начальник отдела госавтоинспекции УМВД по Челябинску Радий Ганиев и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Очевидцы поделились фото произошедшего. На внедорожнике от удара отрылись подушки безопасности. Мотоцикл же превратился в груду металла.
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