Пермская судоверфь спустила на воду самоходный паром. Видео

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Длина судна — 31 метр, а ширина — 9 метров
Длина судна — 31 метр, а ширина — 9 метров Фото:

На Пермской судоверфи завершены работы по межнавигационному ремонту самоходного парома СП-2 проекта 603. После этого судно успешно спустили на воду.

«В период зимнего отстоя проведен комплекс восстановительных мероприятий, включающий ремонт внешней обшивки корпуса, настила палубы и аппарели, а также корпуса в отдельных отсеках. Дополнительно были восстановлены носовой штевень, кормовые упоры и привальный брус. Кроме того, произведен ремонт движительно-рулевого комплекса. Корпус парома получил новое лакокрасочное покрытие», — сообщает Пермская судоверфь в соцсети «ВКонтакте».

Длина судна —  31 метр, а ширина — 9 метров. Оно рассчитано на перевозку до 84 пассажиров. Основное предназначение данного типа парома — обеспечение социально значимых перевозок пассажиров, грузов, автомобилей и техники на малые расстояния в режиме регулярной переправы.

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На Пермской судоверфи завершены работы по межнавигационному ремонту самоходного парома СП-2 проекта 603. После этого судно успешно спустили на воду. «В период зимнего отстоя проведен комплекс восстановительных мероприятий, включающий ремонт внешней обшивки корпуса, настила палубы и аппарели, а также корпуса в отдельных отсеках. Дополнительно были восстановлены носовой штевень, кормовые упоры и привальный брус. Кроме того, произведен ремонт движительно-рулевого комплекса. Корпус парома получил новое лакокрасочное покрытие», — сообщает Пермская судоверфь в соцсети «ВКонтакте». Длина судна —  31 метр, а ширина — 9 метров. Оно рассчитано на перевозку до 84 пассажиров. Основное предназначение данного типа парома — обеспечение социально значимых перевозок пассажиров, грузов, автомобилей и техники на малые расстояния в режиме регулярной переправы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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