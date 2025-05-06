На Пермской судоверфи завершены работы по межнавигационному ремонту самоходного парома СП-2 проекта 603. После этого судно успешно спустили на воду.
«В период зимнего отстоя проведен комплекс восстановительных мероприятий, включающий ремонт внешней обшивки корпуса, настила палубы и аппарели, а также корпуса в отдельных отсеках. Дополнительно были восстановлены носовой штевень, кормовые упоры и привальный брус. Кроме того, произведен ремонт движительно-рулевого комплекса. Корпус парома получил новое лакокрасочное покрытие», — сообщает Пермская судоверфь в соцсети «ВКонтакте».
Длина судна — 31 метр, а ширина — 9 метров. Оно рассчитано на перевозку до 84 пассажиров. Основное предназначение данного типа парома — обеспечение социально значимых перевозок пассажиров, грузов, автомобилей и техники на малые расстояния в режиме регулярной переправы.
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