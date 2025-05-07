Путин проводит переговоры с главой Венесуэлы

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Мадуро проводит переговоры с Путиным
Мадуро проводит переговоры с Путиным Фото:

В Кремле начались переговоры между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Венесуэлы Николасом Мадуро, прибывшим в Москву минувшей ночью. Встреча лидеров прошла в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца и началась с обмена крепким рукопожатием.

В состав российской делегации на переговорах в узком формате вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, а также руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24»

Как ранее сообщил Юрий Ушаков, встреча пройдет как в ограниченном, так и в расширенном составе. По итогам переговоров планируется подписание договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла.

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В Кремле начались переговоры между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Венесуэлы Николасом Мадуро, прибывшим в Москву минувшей ночью. Встреча лидеров прошла в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца и началась с обмена крепким рукопожатием. В состав российской делегации на переговорах в узком формате вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, а также руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24» Как ранее сообщил Юрий Ушаков, встреча пройдет как в ограниченном, так и в расширенном составе. По итогам переговоров планируется подписание договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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