Путин проводит переговоры с главой Венесуэлы

В Кремле начались переговоры между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Венесуэлы Николасом Мадуро, прибывшим в Москву минувшей ночью. Встреча лидеров прошла в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца и началась с обмена крепким рукопожатием.
В состав российской делегации на переговорах в узком формате вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, а также руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24»
Как ранее сообщил Юрий Ушаков, встреча пройдет как в ограниченном, так и в расширенном составе. По итогам переговоров планируется подписание договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла.
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