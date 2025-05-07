Свердловский военный сжег машину бывшей жены и пришел в полицию

ЧП произошло в Тавде
В Тавде (Свердловская область) военный Артем (имя изменено) сжег машину своей бывшей жены и добровольно пришел в полицию. Силовики отпустили его, рассказал URA.RU военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин.
«Супруги сейчас переживают развод. Видимо, поругались и он так решил отомстить. Может, приревновал», — сказал адвокат.
По его словам, инцидент произошел 5 мая. Артем служит в Екатеринбурге, а сейчас находится в отпуске. Солдату избрали подписку о невыезде, заключил Портнягин.
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