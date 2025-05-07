Свердловский военный сжег машину бывшей жены и пришел в полицию

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Репетиция парада на площади Ленина. Курган, военная форма
ЧП произошло в Тавде Фото:

В Тавде (Свердловская область) военный Артем (имя изменено) сжег машину своей бывшей жены и добровольно пришел в полицию. Силовики отпустили его, рассказал URA.RU военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин.

«Супруги сейчас переживают развод. Видимо, поругались и он так решил отомстить. Может, приревновал», — сказал адвокат.

По его словам, инцидент произошел 5 мая. Артем служит в Екатеринбурге, а сейчас находится в отпуске. Солдату избрали подписку о невыезде, заключил Портнягин.

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В Тавде (Свердловская область) военный Артем (имя изменено) сжег машину своей бывшей жены и добровольно пришел в полицию. Силовики отпустили его, рассказал URA.RU военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. «Супруги сейчас переживают развод. Видимо, поругались и он так решил отомстить. Может, приревновал», — сказал адвокат. По его словам, инцидент произошел 5 мая. Артем служит в Екатеринбурге, а сейчас находится в отпуске. Солдату избрали подписку о невыезде, заключил Портнягин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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