Происшествия Свердловский военный сжег машину бывшей жены и пришел в полицию 07 мая 2025 в 19:04 Размер текста - 17 + ЧП произошло в Тавде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тавде (Свердловская область) военный Артем (имя изменено) сжег машину своей бывшей жены и добровольно пришел в полицию. Силовики отпустили его, рассказал URA.RU военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. «Супруги сейчас переживают развод. Видимо, поругались и он так решил отомстить. Может, приревновал», — сказал адвокат. По его словам, инцидент произошел 5 мая. Артем служит в Екатеринбурге, а сейчас находится в отпуске. Солдату избрали подписку о невыезде, заключил Портнягин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Тавде (Свердловская область) военный Артем (имя изменено) сжег машину своей бывшей жены и добровольно пришел в полицию. Силовики отпустили его, рассказал URA.RU военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. «Супруги сейчас переживают развод. Видимо, поругались и он так решил отомстить. Может, приревновал», — сказал адвокат. По его словам, инцидент произошел 5 мая. Артем служит в Екатеринбурге, а сейчас находится в отпуске. Солдату избрали подписку о невыезде, заключил Портнягин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям