На 87 км федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень, недалеко от города Богданович, в результате столкновения двух легковушек и одной фуры погибло два человека. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.
«По предварительной информации, на данном участке произошло столкновение автомобилей Ford, Volvo Truck и Lada Vesta. Два человека, находившиеся в автомобиле Ford, скончались на месте происшествия от полученных травм», — пояснили в ведомстве. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, а также устанавливают личности погибших и возможных очевидцев происшествия.
В связи с ДТП введено реверсивное движение на данном отрезке трассы. На месте происшествия работают экипажи ДПС, которые обеспечивают безопасный проезд транспорта.
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