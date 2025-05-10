10 мая 2025

На трассе Екатеринбург — Тюмень в жестком ДТП погибли два человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП погибли пассажиры Ford
В ДТП погибли пассажиры Ford Фото:

На 87 км федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень, недалеко от города Богданович, в результате столкновения двух легковушек и одной фуры погибло два человека. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

«По предварительной информации, на данном участке произошло столкновение автомобилей Ford, Volvo Truck и Lada Vesta. Два человека, находившиеся в автомобиле Ford, скончались на месте происшествия от полученных травм», — пояснили в ведомстве. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, а также устанавливают личности погибших и возможных очевидцев происшествия.

В связи с ДТП введено реверсивное движение на данном отрезке трассы. На месте происшествия работают экипажи ДПС, которые обеспечивают безопасный проезд транспорта.

Местро ДТП
Местро ДТП
Фото:

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На 87 км федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень, недалеко от города Богданович, в результате столкновения двух легковушек и одной фуры погибло два человека. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области. «По предварительной информации, на данном участке произошло столкновение автомобилей Ford, Volvo Truck и Lada Vesta. Два человека, находившиеся в автомобиле Ford, скончались на месте происшествия от полученных травм», — пояснили в ведомстве. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, а также устанавливают личности погибших и возможных очевидцев происшествия. В связи с ДТП введено реверсивное движение на данном отрезке трассы. На месте происшествия работают экипажи ДПС, которые обеспечивают безопасный проезд транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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