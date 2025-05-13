На Украине грядет массовое отчисление студентов за уклонение от службы

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Проверка проходит как физически, так и удалено (архивное фото)
Проверка проходит как физически, так и удалено (архивное фото) Фото:

В украинских вузах происходят массовые проверки на предмет обучения мужчин старше 25 лет. Об этом заявил замминистра образования Украины Михаил Винницкий. 

«Более сотни учебных заведений проходят проверку относительно того, действительно ли у них учатся студенты мужского пола в возрасте 25 лет", — передает слова политика KP. По его словам, после весенней сессии многих студентов этой категории ожидает отчисление. Проверки проводятся как очно, так и дистанционно – через анализ экзаменационной документации.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал законопроект, разрешающий добровольную службу в ВСУ для граждан старше 60 лет. Он назвал это "зеленым светом" для тотальной мобилизации, передает его слова MК.RU.

С 1 апреля на Украине перестали действовать старые отсрочки от мобилизации. Возраст призыва сейчас начинается от 25 лет, однако командование ВСУ просит снизить его до 18 лет. 

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В украинских вузах происходят массовые проверки на предмет обучения мужчин старше 25 лет. Об этом заявил замминистра образования Украины Михаил Винницкий.  «Более сотни учебных заведений проходят проверку относительно того, действительно ли у них учатся студенты мужского пола в возрасте 25 лет", — передает слова политика KP. По его словам, после весенней сессии многих студентов этой категории ожидает отчисление. Проверки проводятся как очно, так и дистанционно – через анализ экзаменационной документации. Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал законопроект, разрешающий добровольную службу в ВСУ для граждан старше 60 лет. Он назвал это "зеленым светом" для тотальной мобилизации, передает его слова MК.RU. С 1 апреля на Украине перестали действовать старые отсрочки от мобилизации. Возраст призыва сейчас начинается от 25 лет, однако командование ВСУ просит снизить его до 18 лет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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