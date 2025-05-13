Санкт-Петербург — одно из самых популярных направлений у югорчан как для запланированного, так и спонтанного отпуска. Летом в городе можно прокатиться на теплоходе по Неве, устроить пикник в живописном парке, полюбоваться фонтанами в Царском селе и, наконец, увидеть зрелищное шоу, как разводят мосты. В рубрике «Проверено на себе» журналистка URA.RU поделилась способами, как сэкономить на отпуске в культурной столице.
Цены на авиабилеты в Санкт-Петербург не так сильно зависят от сезона, как, например, в Сочи. В мае самые выгодные перелеты из Сургута обойдутся в 10 тысяч рублей в одну сторону. В июне цены колеблются от 11 до 13 тысяч рублей, а в июле — поднимаются до 15 тысяч рублей. Если купить билет заблаговременно на август, то в Санкт-Петербург можно улететь всего за восемь тысяч рублей. А в обратную сторону в продаже есть довольно экономичные варианты: вернуться в Сургут в мае можно за 5-6 тысяч рублей, а в июне — за семь тысяч рублей. Так, меньше затрат на перелет уйдет, если планировать отпуск в мае, июне или августе. На билеты в июле придется закладывать около 30 тысяч рублей.
Когда прилетите в аэропорт Пулково, не спешите заказывать такси. Вместе этого воспользуйтесь экспресс-автобусом, на котором можно доехать до ближайшей станции метро «Московская», а оттуда добраться до нужной точки. Кстати, для поездок в общественном транспорте местные советуют обзавестись картой «Подорожник», которая позволяет экономить порядка 20 рублей на каждой поездке.
Определиться с местом для временного размещения тоже лучше заранее. Рассматривать стоит предложения вблизи станций метро. Цены на аренду жилья также формируются в зависимости от района. Опытные туристы знают, что самыми дорогими считаются Адмиралтейский, Василеостровский, Центральный и Петроградский районы. Выгоднее расположиться в Невском или Красносельском.
Найти доступные варианты с помощью онлайн-сервисов бронирования можно в небольших гостевых домах. Например, снять двухместный номер в Красносельском районе на неделю в июне предлагают за 12 тысяч рублей. Апартаменты с удобствами, вроде отдельного санузла, стоят дороже примерно на пять тысяч рублей.
Затраты придется рассчитывать и на еду, и на развлечения. Некоторые рекомендуют искать в онлайн-справочниках столовые и дешевые бистро. Однако порции в подобных заведениях, как правило, скромные. Выгодными комплексными обедами заманивают, например, паназиатские кафе. А в некоторых ресторанах на завтрак практикуют шведские столы. Сытный ужин на двоих в недорогом ресторане обойдется в 3,5 тысячи рублей.
Собираясь в поездку, не забудьте студенческий билет или пенсионное удостоверение. Например, льготы для студентов и пенсионеров действуют в Эрмитаже и Русском музее. При покупке билета нужно лишь предъявить документ.
Совет: заранее составьте список мест, которые хочется посетить. Это позволит грамотно построить маршрут в разные районы и разбить развлекательную программу по дням.
Кстати, на улицах вам будут встречаться навязчивые экскурсоводы с предложением прокатиться на теплоходе по Неве. Лучше приобрести билет на официальном сайте компаний, которые занимаются организацией круизов. А бесплатно лишь можно прогуляться в парках или понаблюдать, как разводят мосты. Локальное шоу считается особенно зрелищным летом, в период белых ночей.
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