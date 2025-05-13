Зеленский опроверг свой же закон о запрете на переговоры с Путиным

Глава Украины Владимир Зеленский опроверг свой же закон о запрете вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что на него действие его же указа не распространяется.
«Это нарратив русских, что я не могу говорить с Путиным. Решением СНБО я сделал так (и так говорит Конституция), что именно я выполняю эту миссию и никто, кроме меня, не может вести переговоры по суверенитету Украины. Никто, кроме меня, не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран. Это мои права и обязанности. Я ничего не запрещал», — заявил Зеленский. Его слова приводит «РБК-Украина». Он подчеркнул, что готов встретиться с Владимиро Путиным ради поиска путей к завершению военного конфликта: «Я готов к встрече. Нам нужно сделать первый шаг для людей. Мы хотим договориться о начале окончания войны».
Зеленский сообщил, что 15 мая в Анкаре проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, украинская сторона будет ожидать согласия Путина на переговоры и готова организовать встречу в Стамбуле, если российский лидер не сможет прилететь в Анкару. Также Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу присоединиться к возможным переговорам.
Президент Украины 4 октября 2022 года ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Указ был опубликован на сайте офиса президента.
Ранее Владимир Путин 11 мая предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Президент США, в свою очередь, призвал Зеленского немедленно согласиться на диалог с Россией. Встреча между Путиным и Зеленским, если состоится, станет первой за последние три года и может стать шагом к дипломатическому урегулированию конфликта.
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