Сарик Андреасян снимет сериал о Черкизовском рынке девяностых

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Сарик Андреасян снимет сериал про Черкизовский рынок в 90-е
Сарик Андреасян снимет сериал про Черкизовский рынок в 90-е Фото:

Российский режиссер, сценарист и продюсер Сарик Андреасян приступает к съемкам нового сериала о Черкизовском рынке в Москве. Сюжетная подоплека проекта — события и атмосфера 1990-х годов, когда рынок был одним из самых известных и колоритных мест столицы. Об этом сообщают журналисты. 

«Сарик Андреасян рассказал, что снимет сериал про Черкизовский рынок, он выйдет в эфир в следующем году», — сообщает РИА Новости. В центре повествования находится преподаватель математики, которого судьба приводит на «Черкизон», где ему предстоит адаптироваться к незнакомым обстоятельствам и осваивать новые навыки.

По информации создателей, проект будет включать десять эпизодов продолжительностью по одному часу. Премьера запланирована на следующий год. Сценарий к сериалу напишет Даниил Азаров, обязанности креативного продюсера возложены на Алексея Гравицкого, а режиссерское кресло займет Сарик Андреасян.

В 2023 году экраны страны захватил другой сериал, ностальгирующий по прошлому — «Слово пацана. Кровь на асфальте». Это российский криминальный сериал о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов, снятый режиссером Жорой Крыжовниковым. 

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Российский режиссер, сценарист и продюсер Сарик Андреасян приступает к съемкам нового сериала о Черкизовском рынке в Москве. Сюжетная подоплека проекта — события и атмосфера 1990-х годов, когда рынок был одним из самых известных и колоритных мест столицы. Об этом сообщают журналисты.  «Сарик Андреасян рассказал, что снимет сериал про Черкизовский рынок, он выйдет в эфир в следующем году», — сообщает РИА Новости. В центре повествования находится преподаватель математики, которого судьба приводит на «Черкизон», где ему предстоит адаптироваться к незнакомым обстоятельствам и осваивать новые навыки. По информации создателей, проект будет включать десять эпизодов продолжительностью по одному часу. Премьера запланирована на следующий год. Сценарий к сериалу напишет Даниил Азаров, обязанности креативного продюсера возложены на Алексея Гравицкого, а режиссерское кресло займет Сарик Андреасян. В 2023 году экраны страны захватил другой сериал, ностальгирующий по прошлому — «Слово пацана. Кровь на асфальте». Это российский криминальный сериал о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов, снятый режиссером Жорой Крыжовниковым. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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