Сарик Андреасян снимет сериал о Черкизовском рынке девяностых

Российский режиссер, сценарист и продюсер Сарик Андреасян приступает к съемкам нового сериала о Черкизовском рынке в Москве. Сюжетная подоплека проекта — события и атмосфера 1990-х годов, когда рынок был одним из самых известных и колоритных мест столицы. Об этом сообщают журналисты.
«Сарик Андреасян рассказал, что снимет сериал про Черкизовский рынок, он выйдет в эфир в следующем году», — сообщает РИА Новости. В центре повествования находится преподаватель математики, которого судьба приводит на «Черкизон», где ему предстоит адаптироваться к незнакомым обстоятельствам и осваивать новые навыки.
По информации создателей, проект будет включать десять эпизодов продолжительностью по одному часу. Премьера запланирована на следующий год. Сценарий к сериалу напишет Даниил Азаров, обязанности креативного продюсера возложены на Алексея Гравицкого, а режиссерское кресло займет Сарик Андреасян.
В 2023 году экраны страны захватил другой сериал, ностальгирующий по прошлому — «Слово пацана. Кровь на асфальте». Это российский криминальный сериал о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов, снятый режиссером Жорой Крыжовниковым.
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