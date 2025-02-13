Отказался от фамилии отца и снял «Слово пацана»: режиссеру Жоре Крыжовникову — 46

Одному из самых видных режиссеров современной России Жоре Крыжовникову исполняется 46 лет. Свой день рождения он отпразднует 14 февраля. Рассказываем, как живет Крыжовников, почему он использует псевдоним и какие его фильмы стоит посмотреть.
Детство Жоры Крыжовникова
При рождении будущий режиссер получил куда более обычные имя и фамилию — Андрей Першин. Он появился на свет в закрытом городе Сарове, где находится Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Учреждение занимается разработкой и производством ядерных боеприпасов.
Семья Андрея Першина относилась к рабочей интеллигенции — отец работал в том самом институте, а дедушка — на заводе. Информации о матери в открытых источниках немного, но, по имеющимся сведениям, она была инженером.
Мальчик, в отличие от родственников, увлекался вовсе не точными науками, а литературой и искусством: запоем читал книги и занимался в театральной студии.
После школы Андрей уехал в Москву и поступил на актерское отделение школы-студии МХАТ, правда, проучился там всего год. Парень решил, что хочет стать режиссером и перепоступил в ГИТИС, а позднее выучился на продюсера во ВГИКе.
Начало карьеры и псевдоним
Свой режиссерский путь молодой специалист начал в театре «АпАРТе». После этого последовала работа на телевидении: снимал шоу «Суперстар», «Большая разница», «Центральное телевидение, „Оливье-шоу“ и так далее.
Первую короткометражку Андрей Першин выпустил в 2009 году. Примерно в это же время он начал использовать псевдоним — Жора Крыжовников. Тогда режиссер объяснил, что работу в кинематографе хочет начать под новым именем, потому что под прежними известен как ремесленник, а не как творческая единица.
Фильмы Жоры Крыжовникова
«Кухня» (18+). С 2012 по 2016 год Жора Крыжовников был режиссером сериала «Кухня», который рассказывает о судьбе молодого и талантливого повара, попавшего на работу в крутой ресторан.
Карьерный рост сопровождается трудностями. Это и перипетии в отношениях с коллегами, и усталость от активной работы. Герои регулярно оказываются в комичных ситуациях, следить за которыми россиянам очень нравилось.
«Горько!» (18+). В 2013 Крыжовников снимает свой первый полный метр — комедию «Горько!». Это история о свадьбе на русском юге, на которой буквально все пошло не так. Под влиянием родственников пара соглашается устроить торжество, на котором все организовано в лучших провинциальных традициях.
Но сами молодые хотят совсем другого и договариваются о проведении другой церемонии. Родные узнают об этом и начинается потасовка с ОМОНом, небольшим пожаром и купанием в море.
Картина была тепло встречена зрителями. В прокате она собрала больше 27 миллионов долларов, что во много раз превышает затраты на съемки. «Горько!» даже рассматривали как претендента на выдвижение на «Оскар», но в итоге на премию отправили «Левиафан! (18+) Андрея Звягинцева.
«Самый лучший день» (18+). Провинциальный ДПСник (его роль исполняет Дмитрий Нагиев) наконец решает жениться. Он уже готов повести под венец свою возлюбленную, как вдруг в его планы вмешивается столичная певица. Чтобы избежать наказания за нарушение, она решает охмурить сотрудника постовой службы.
«Елки новые» (6+). Продолжение знаменитой франшизы «Елки», в котором герои встретятся с новыми испытаниями, чтобы счастливо отпраздновать Новый год.
«Звоните ДиКаприо!» (18+). Сериал про успешного актера (Александр Петров), ослепленного славой. Он позволяет себе все самое лучшее и ведет себя как хозяин жизни, пока не узнает, что болен ВИЧ.
Эта новость оказывается тяжелой для мужчины, но открывает перспективы для его брата. Он тоже актер, но совсем неудачлив в профессии. Правда, после болезни брата он вполне может его заменить. Сюжет получился драматичным и напряженным.
Своим названием сериал обязан шутке Дмитрия Нагиева, которую он несколько раз повторял на съемках других фильмов, режиссируемых Крыжовниковым. «Если вам этот дубль не подходит, зовите Маковецкого», — говорил он. Фраза в видоизмененном виде перешла к герою «Звоните ДиКаприо!».
Кинокритики тепло встретили сериал. Они отметили переход Крыжовникова от юмористических к драматическим сюжетам. Картина собрала ряд наград и номинаций на российские премии.
Общественности сериал тоже понравился. По результатам зрительского голосования «Звоните ДиКаприо!» стал одним из лучшим многосерийным фильмом 2018 года. Картину хвалили за яркие изобразительные средства и за то, что она поднимает важную проблему заболеваемости ВИЧ в России.
Очень важным зрители посчитали тот факт, что в качестве ВИЧ-инфицированного выступает не асоциальный элемент, а успешный актер. Это, по мнению людей, помогает бороться со стигматизацией, навешиванием негативных ярлыков на ВИЧ-положительных людей.
«Слово пацана. Кровь на асфальте»: зенит славы режиссера
Несмотря на ряд удачных проектов, настоящую славу и признание режиссеру принес сериал «Слово пацана», ставший хитом 2023 года. Сериал удостоился целого ряда наград. Признание российских премий получили как сам многосерийный фильм, так и его актеры.
Он рассказывает о бандитской реальности Казани конца 80-х. В противостояние разных группировок оказались втянуты все, даже школьники, жизни которых оказались сильно травмированы этим.
У сериала много поклонников, но много и критиков. Так, Крыжовникова обвиняли в романтизации подросткового криминала. Он отвергал все обвинения и говорил, что такие отрицательные явления романтизировать невозможно — можно только показывать их. «Слово пацана» снят по документальной книге казанского журналиста Роберта Гараева. Она охватывает период с 1970 по 2010 годы и рассказывает о культуре молодежных банд. Издание вышло в свет в 2020 году.
Гараев консультировал создателей сериала, чтобы в ходе съемок была не потеряна историческая составляющая. Для него сюжет книги, а потом и многосерийного фильма это, во многом, личная история. Дело в том, что Роберт в детстве сам входил в молодежную группировку.
Считается, что Гараев стал прототипом одного из главных героев — Андрея Пальто. Парень учится в обычной и музыкальной школах, живет с мамой и сестрой и регулярно сталкивается с одной из банд. Он терпит притеснения до тех пор, пока не становится другом одного из ее участников и сам не становится частью группировки.
Для съемок в «Слове пацана» подобрали команду из именитых актеров. В состав вошли Иван Янковский, Никита Кологривый, Сергей Бурунов, Анна Хилькевич, Равшана Куркова, Александра Ревенко, молодые звезды Ярослав Могильников и Леон Кемстач. Одну из главных ролей в картине исполнила дочь Юлии Пересильд Анна Пересильд. Роль Айгуль не была для 13-летней девочки дебютной, но именно она принесла ей известность и заставила говорить о ней миллионы людей.
Часть ролей в сериале отдали жителям Татарстана — их отобрали во время кастингов в Казани и Набережных Челнах. А вот снять картину в месте, где происходили события не удалось. Власти Татарстана решительно выступили против съемок. Например, ярой противницей «Слова пацана» была уполномоченная по правам ребенка в республике Ирина Волынец. В результате съемки прошли в Ярославле, где для них не чинили никаких препятствий.
Интересно, что по ходу съемок Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев решили изменить финал сериала. Причины были разными: от неподходящей погоды в изначальном варианте серий до желания подкорректировать судьбы героев. В результате конец сериала оказывается более жестким, чем задумывалось изначально.
В качестве саундтреков к «Слову пацана» использовали песни конца 80-х и начала 90-х — например, хиты «Ласкового мая», Вилли Токарева, «Миража», «Комбинации» и так далее. Немало было и современных композиций. Самая заметная из них — «Пыяла» группы из Набережных Челнов «Аигел». После премьеры сериала трек стал таким популярным, что возглавил один из мировых чартов.
Личная жизнь Жоры Крыжовникова
Жора Крыжовников впервые женился в 2009 году. Его избранницей стала коллега по театру «АпАРТе», актриса Юлия Александрова. В этом браке у режиссера появилась дочь Вера, которой уже 14 лет. В 2021 году отношения Жоры и Юлии распались. Сейчас Крыжовников женат на кинопродюсере Ольге Долматовской. Детей у пары нет.
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