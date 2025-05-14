Трехлетний ребенок умер в детском саду Лесного

В Лесном (Свердловская область) в детском саду «Яблонька» погиб трехлетний ребенок. Трагический инцидент произошел 7 мая. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.
«По данному инциденту начато расследование с целью установить все детали произошедшей трагедии. Персонал предпринял все возможные меры для предотвращения случившегося, однако спасти ребенка не удалось. В учреждении в настоящее время проводится проверка», — отметил собеседник агентства.
В детском саду «Яблонька» на звонок журналиста URA.RU никто не ответил. Начальник управления образования администрации ГО «Город Лесной» Алексей Парамонов отказался комментировать инцидент.
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