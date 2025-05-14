Трехлетний ребенок умер в детском саду Лесного

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Рабочий визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в село Угут, Сургутский район., детский сад, медицина, здоровье детей
Погибший малыш посещал ясельную группу (архивное фото) Фото:

В Лесном (Свердловская область) в детском саду «Яблонька» погиб трехлетний ребенок. Трагический инцидент произошел 7 мая. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«По данному инциденту начато расследование с целью установить все детали произошедшей трагедии. Персонал предпринял все возможные меры для предотвращения случившегося, однако спасти ребенка не удалось. В учреждении в настоящее время проводится проверка», — отметил собеседник агентства.

В детском саду «Яблонька» на звонок журналиста URA.RU никто не ответил. Начальник управления образования администрации ГО «Город Лесной» Алексей Парамонов отказался комментировать инцидент.

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В Лесном (Свердловская область) в детском саду «Яблонька» погиб трехлетний ребенок. Трагический инцидент произошел 7 мая. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «По данному инциденту начато расследование с целью установить все детали произошедшей трагедии. Персонал предпринял все возможные меры для предотвращения случившегося, однако спасти ребенка не удалось. В учреждении в настоящее время проводится проверка», — отметил собеседник агентства. В детском саду «Яблонька» на звонок журналиста URA.RU никто не ответил. Начальник управления образования администрации ГО «Город Лесной» Алексей Парамонов отказался комментировать инцидент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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