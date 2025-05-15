Надежда Бабкина записала песню с Бузовой и сделала о ней выводы

Певица Надежда Бабкина удивила своей коллаборацией с Ольгой Бузовой, выпустив совместную песню. Эта работа вдохновила народницу на новые подвиги. О них и сотрудничестве с Бузовой народная артистка России рассказала в разговоре с URA.RU. Надежда Георгиевна пояснила, что не сразу поверила в идею совместной работы, но результат превзошел ожидания.
«Я не очень пристально следила за творчеством Оли Бузовой. Что-то, безусловно, до меня доносилось — эта девочка очень громко о себе заявила и оборотов не сбавляла. Но в моей голове складывался образ барышни довольно легкомысленной. Поэтому когда Сергей Рябов — заместитель директора театра "Русская песня" — предложил пригласить Олю в качестве ведущей моего юбилейного вечера, да еще дуэтом с ней песню записать, я засомневалась, — призналась Надежда Бабкина.
Впрочем, после личного общения с Ольгой мнение Надежды Бабкиной изменилось. Бузова произвела на нее совершенно противоположное впечатление.
"Потом мы встретились с Олей, познакомились, пообщались и я увидела перед собой очень цельную личность, большую трудягу, умницу, человека искреннего, непосредственного и очень сердечного. Случился дуэт, который стал настоящим гимном нашей русскости и национальной идентичности», — поделилась Бабкина.
Певицы исполнили вместе песню Бузовой Made in Russia, она завирусилась в Сети. Вдохновившись работой с Ольгой, Надежда Георгиевна решила не останавливаться на достигнутом и теперь готова покорять новую аудиторию с другими артистами.
«Я с большим удовольствием пойду на новую коллаборацию. Тем более, тенденция к народности сегодня проявляется, как ни странно, не у старшего поколения, а у молодежи. Тенденция хорошая. Я сама люблю эксперименты и неожиданные музыкальные решения, считаю, что популяризировать русскую народную песню можно и нужно всеми доступными способами. Поэтому если кто-то из нынешних кумиров молодежи не испугается записать с Бабкиной дуэтом народную песню, милости просим, наши двери открыты!" — пригласила к сотрудничеству артистов Бабкина.
Она призналась, что в ожидании записи не сидит без дела: играет спектакли на сцене театра «Русская песня», готовится к закрытию сезона 23 мая. "Сезон закрываем спектаклем «Бедность не порок» по Островскому, вот где эксперимент, неожиданные музыкальные решения и аутентичные песни в совершенно новых аранжировках», — рассказала она.
Конкретные имена, с кем бы ей хотелось записать дуэт, народница не назвала, так что шанс есть у каждого талантливого человека. Сейчас действительно тенденция на русские народные песни находится в топе. Чего только стоят примеры Татьяны Куртуковой, SHAMAN и «вторая жизнь» карьеры Надежды Кадышевой.
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