В Пермском крае на рабочем месте умерла начальница метеостанции

Начальница метеостанции скончалась на рабочем месте в Губахе (Пермский край). Ей было 48 лет. Инцидент произошел 14 мая.
«Она занимала должность начальника метеостанции Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Женщине стало плохо во время выполнения служебных обязанностей, после чего коллеги вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали биологическую смерть женщины», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в своем telegram-канале.
Эксперты проведут проверку соблюдения норм охраны труда, а также изучат документы, регламентирующие режим работы и отдыха погибшей. Также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. Если нарушения трудового законодательства выявят, будут приняты меры административного характера.
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