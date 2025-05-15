15 мая 2025

В Пермском крае на рабочем месте умерла начальница метеостанции

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщине было 48 лет
Женщине было 48 лет Фото:

Начальница метеостанции скончалась на рабочем месте в Губахе (Пермский край). Ей было 48 лет. Инцидент произошел 14 мая.

«Она занимала должность начальника метеостанции Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Женщине стало плохо во время выполнения служебных обязанностей, после чего коллеги вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали биологическую смерть женщины», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в своем telegram-канале. 

Эксперты проведут проверку соблюдения норм охраны труда, а также изучат документы, регламентирующие режим работы и отдыха погибшей. Также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. Если нарушения трудового законодательства выявят, будут приняты меры административного характера.

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Начальница метеостанции скончалась на рабочем месте в Губахе (Пермский край). Ей было 48 лет. Инцидент произошел 14 мая. «Она занимала должность начальника метеостанции Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Женщине стало плохо во время выполнения служебных обязанностей, после чего коллеги вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали биологическую смерть женщины», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в своем telegram-канале.  Эксперты проведут проверку соблюдения норм охраны труда, а также изучат документы, регламентирующие режим работы и отдыха погибшей. Также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. Если нарушения трудового законодательства выявят, будут приняты меры административного характера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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