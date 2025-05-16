Екатеринбуржцев, затащивших в сауну восемь мальчиков, отпустили на свободу

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Инцидент произошел в екатеринбургской сауне 10 мая (архивное фото) Фото:

Силовики отпустили мужчин, которые 10 мая затащили в сауну восемь мальчиков в Екатеринбурге. Меры пресечения не было ни в одном из городских судов, выяснил корреспондент URA.RU.

По данным URA.RU, СКР возбудил уголовное дело за развратные действия (ч. 5 ст. 135 УК РФ). Источник агентства предполагает, что один из фигурантов согласился сотрудничать со следствием и дал показания на второго.

Ранее отец одного из детей говорил URA.RU, что мужчины полгода обрабатывали его сына с друзьями. Они уговаривали подростков сняться голыми для их модельного агентства. Водили по заведениям, а в сауне угощали алкоголем. Свердловские силовики тему не комментируют.

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Силовики отпустили мужчин, которые 10 мая затащили в сауну восемь мальчиков в Екатеринбурге. Меры пресечения не было ни в одном из городских судов, выяснил корреспондент URA.RU. По данным URA.RU, СКР возбудил уголовное дело за развратные действия (ч. 5 ст. 135 УК РФ). Источник агентства предполагает, что один из фигурантов согласился сотрудничать со следствием и дал показания на второго. Ранее отец одного из детей говорил URA.RU, что мужчины полгода обрабатывали его сына с друзьями. Они уговаривали подростков сняться голыми для их модельного агентства. Водили по заведениям, а в сауне угощали алкоголем. Свердловские силовики тему не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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