Екатеринбуржцев, затащивших в сауну восемь мальчиков, отпустили на свободу

Силовики отпустили мужчин, которые 10 мая затащили в сауну восемь мальчиков в Екатеринбурге. Меры пресечения не было ни в одном из городских судов, выяснил корреспондент URA.RU.
По данным URA.RU, СКР возбудил уголовное дело за развратные действия (ч. 5 ст. 135 УК РФ). Источник агентства предполагает, что один из фигурантов согласился сотрудничать со следствием и дал показания на второго.
Ранее отец одного из детей говорил URA.RU, что мужчины полгода обрабатывали его сына с друзьями. Они уговаривали подростков сняться голыми для их модельного агентства. Водили по заведениям, а в сауне угощали алкоголем. Свердловские силовики тему не комментируют.
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