Путин поздравил Токаева с 72-летием

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Владимир Путин поздравил Токаева с днем рождения и пожелал дальнейшего сотрудничества
Владимир Путин поздравил Токаева с днем рождения и пожелал дальнейшего сотрудничества Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами. <...> Искренне желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — следует из поздравления президента. Путин также выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между странами с целью обеспечения безопасности на всем евразийском пространстве.  

Сотрудничество между Москвой и Астаной продолжает укрепляться по различным направлениям. Особое внимание уделяется реализации совместных проектов в экономике, энергетике и гуманитарной сфере.

В День Победы, 9 мая, Владимир Путин также передал Токаеву наградной лист его отца, который в свое время удостоился звания Героя Советского Союза. В ходе официальной церемонии российский глава вручил главе Казахстана официальное послание, в котором подтверждается присуждение данного почетного звания.

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Президент России Владимир Путин поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами. <...> Искренне желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — следует из поздравления президента. Путин также выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между странами с целью обеспечения безопасности на всем евразийском пространстве.   Сотрудничество между Москвой и Астаной продолжает укрепляться по различным направлениям. Особое внимание уделяется реализации совместных проектов в экономике, энергетике и гуманитарной сфере. В День Победы, 9 мая, Владимир Путин также передал Токаеву наградной лист его отца, который в свое время удостоился звания Героя Советского Союза. В ходе официальной церемонии российский глава вручил главе Казахстана официальное послание, в котором подтверждается присуждение данного почетного звания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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