Путин поздравил Токаева с 72-летием

Президент России Владимир Путин поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами. <...> Искренне желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — следует из поздравления президента. Путин также выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между странами с целью обеспечения безопасности на всем евразийском пространстве.
Сотрудничество между Москвой и Астаной продолжает укрепляться по различным направлениям. Особое внимание уделяется реализации совместных проектов в экономике, энергетике и гуманитарной сфере.
В День Победы, 9 мая, Владимир Путин также передал Токаеву наградной лист его отца, который в свое время удостоился звания Героя Советского Союза. В ходе официальной церемонии российский глава вручил главе Казахстана официальное послание, в котором подтверждается присуждение данного почетного звания.
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