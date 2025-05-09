Президент РФ Владимир Путин удостоил отца лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева высшей награды — звания Героя Советского Союза. В торжественной обстановке он передал своему казахстанскому коллеге официальное письмо, подтверждающее это почетное отличие.
«Хочу передать вам наградной лист — это документ, который подтверждает награждение вашего отца», — заявил Путин. Кадры с передачей документа опубликованы в telegram-канале Кремля. Токаев, в свою очередь, выразил благодарность Путину и поздравил его, а также весь российский народ с великим праздником, подчеркивая, что это общий праздник для всех.
Он подчеркнул, что для ветеранов войны это был значимый день, и назвал их «стальным поколением», которое смогло высоко поднять знамя единства народов-освободителей. Токаев также пожелал Путину и народу России всего наилучшего. Президент РФ добавил, что этот праздник касается каждой семьи, представляющей народы бывшего Советского Союза. Токаев также вспомнил, что его дядя похоронен в братской могиле в Ржеве.
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