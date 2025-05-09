Путин присвоил отцу президента Казахстана звание Героя Советского Союза. Видео

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Токаев поблагодарил Путина и поздравил с Днем Победы
Токаев поблагодарил Путина и поздравил с Днем Победы Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент РФ Владимир Путин удостоил отца лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева высшей награды — звания Героя Советского Союза. В торжественной обстановке он передал своему казахстанскому коллеге официальное письмо, подтверждающее это почетное отличие.

«Хочу передать вам наградной лист — это документ, который подтверждает награждение вашего отца», — заявил Путин. Кадры с передачей документа опубликованы в telegram-канале Кремля. Токаев, в свою очередь, выразил благодарность Путину и поздравил его, а также весь российский народ с великим праздником, подчеркивая, что это общий праздник для всех.

Он подчеркнул, что для ветеранов войны это был значимый день, и назвал их «стальным поколением», которое смогло высоко поднять знамя единства народов-освободителей. Токаев также пожелал Путину и народу России всего наилучшего. Президент РФ добавил, что этот праздник касается каждой семьи, представляющей народы бывшего Советского Союза. Токаев также вспомнил, что его дядя похоронен в братской могиле в Ржеве.

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Президент РФ Владимир Путин удостоил отца лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева высшей награды — звания Героя Советского Союза. В торжественной обстановке он передал своему казахстанскому коллеге официальное письмо, подтверждающее это почетное отличие. «Хочу передать вам наградной лист — это документ, который подтверждает награждение вашего отца», — заявил Путин. Кадры с передачей документа опубликованы в telegram-канале Кремля. Токаев, в свою очередь, выразил благодарность Путину и поздравил его, а также весь российский народ с великим праздником, подчеркивая, что это общий праздник для всех. Он подчеркнул, что для ветеранов войны это был значимый день, и назвал их «стальным поколением», которое смогло высоко поднять знамя единства народов-освободителей. Токаев также пожелал Путину и народу России всего наилучшего. Президент РФ добавил, что этот праздник касается каждой семьи, представляющей народы бывшего Советского Союза. Токаев также вспомнил, что его дядя похоронен в братской могиле в Ржеве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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