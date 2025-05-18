18 мая 2025

Франция возмутилась обвинениями во вмешательстве в выборы президента Румынии

МИД Франции отверг обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии
© Служба новостей «URA.RU»
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МИД Франции: мы не вмешивались в выборы в Румынии
МИД Франции: мы не вмешивались в выборы в Румынии Фото:

Париж не вмешивался в президентские выборы Румынии. Соответствующее заявление было опубликовано министерством иностранных дел Франции в соцсети Х.

«В Telegram и Twitter распространяются совершенно необоснованные обвинения в адрес Франции в том, что она якобы вмешивается в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех проявить ответственность и уважение к румынской демократии», — говорится в сообщении МИД Франции. Также министерство акцентировало внимание на необходимости сохранения доверия к избирательному процессу.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Париж играл ключевую роль в урегулировании украинского кризиса в 2014 году. Однако впоследствии не предпринял достаточных шагов для реализации достигнутых договоренностей.

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Париж не вмешивался в президентские выборы Румынии. Соответствующее заявление было опубликовано министерством иностранных дел Франции в соцсети Х. «В Telegram и Twitter распространяются совершенно необоснованные обвинения в адрес Франции в том, что она якобы вмешивается в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех проявить ответственность и уважение к румынской демократии», — говорится в сообщении МИД Франции. Также министерство акцентировало внимание на необходимости сохранения доверия к избирательному процессу. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Париж играл ключевую роль в урегулировании украинского кризиса в 2014 году. Однако впоследствии не предпринял достаточных шагов для реализации достигнутых договоренностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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