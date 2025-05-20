20 мая 2025

Коляда передумал вывозить фестиваль «Коляда-Plays» за пределы Екатеринбурга

Фестиваль «Коляда-Plays» состоится в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Коляда нашел способ провести фестиваль
Николай Коляда нашел способ провести фестиваль Фото:

Николай Коляда все же решил провести фестиваль «Коляда-Plays» в Екатеринбурге. Ранее драматург грозился перенести событие в поселок Логиново, где находится его дача.

«Международный театральный фестиваль современной драматургии „Коляда-Plays“ пройдет в Екатеринбурге с 19 по 30 июня 2025 года в 18-й раз. Формат фестиваля — спектакли по пьесам уральских драматургов», — написал драматург в своих соцсетях.

Грант на мероприятие не выделили, но театр собирает деньги на платформе «Планета». Сейчас у команды фестиваля есть 751001 рубль — это 50% от необходимой суммы. «Спасибо всем и каждому. Сбор средств продолжается», — сказал Коляда.

В 2025 году драматургу отказали в финансировании из-за того, что он не вовремя сдал отчеты. Тогда Коляда запустил сбор средств и обратился с письмом к врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру. Глава региона выделил деятелю искусств один миллион рублей на покупку билетов для театральной труппы из Монголии.

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Николай Коляда все же решил провести фестиваль «Коляда-Plays» в Екатеринбурге. Ранее драматург грозился перенести событие в поселок Логиново, где находится его дача. «Международный театральный фестиваль современной драматургии „Коляда-Plays“ пройдет в Екатеринбурге с 19 по 30 июня 2025 года в 18-й раз. Формат фестиваля — спектакли по пьесам уральских драматургов», — написал драматург в своих соцсетях. Грант на мероприятие не выделили, но театр собирает деньги на платформе «Планета». Сейчас у команды фестиваля есть 751001 рубль — это 50% от необходимой суммы. «Спасибо всем и каждому. Сбор средств продолжается», — сказал Коляда. В 2025 году драматургу отказали в финансировании из-за того, что он не вовремя сдал отчеты. Тогда Коляда запустил сбор средств и обратился с письмом к врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру. Глава региона выделил деятелю искусств один миллион рублей на покупку билетов для театральной труппы из Монголии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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