Коляда передумал вывозить фестиваль «Коляда-Plays» за пределы Екатеринбурга

Николай Коляда все же решил провести фестиваль «Коляда-Plays» в Екатеринбурге. Ранее драматург грозился перенести событие в поселок Логиново, где находится его дача.
«Международный театральный фестиваль современной драматургии „Коляда-Plays“ пройдет в Екатеринбурге с 19 по 30 июня 2025 года в 18-й раз. Формат фестиваля — спектакли по пьесам уральских драматургов», — написал драматург в своих соцсетях.
Грант на мероприятие не выделили, но театр собирает деньги на платформе «Планета». Сейчас у команды фестиваля есть 751001 рубль — это 50% от необходимой суммы. «Спасибо всем и каждому. Сбор средств продолжается», — сказал Коляда.
В 2025 году драматургу отказали в финансировании из-за того, что он не вовремя сдал отчеты. Тогда Коляда запустил сбор средств и обратился с письмом к врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру. Глава региона выделил деятелю искусств один миллион рублей на покупку билетов для театральной труппы из Монголии.
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