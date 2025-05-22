В Челябинске изменятся номер и название популярного маршрута автобуса

В Челябинске изменятся номер и название маршрута автобуса №216 в Парковый Премиум. Это связано с предстоящим включением поселка в городкую черту, сообщили в пресс-службе областного миндортранса.
«В связи с предстоящим включением поселка Парковый Премиум в территорию города Челябинска название межмуниципального маршрута автобуса № 216 „Поселок Парковый Премиум — Город Челябинск (ул. Чичерина)“ изменится на муниципальный № 97 „Поселок Парковый Премиум — Улица Чичерина“», — уточнили в пресс-службе ведомства. Изменения вступят в силу с 24 мая.
Маршрутка соединяет пригород Челябинска с крупной транспортной развязкой. С ее помощью многие жители нового микрорайона добираются до мест работы и учебы.
Маршрут следования сохраняется без изменений, стоимость билетов также остается прежней. При оплате наличными пассажиры заплатят 43 рубля, при расчете банковской картой — 40 рублей.
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