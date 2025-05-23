Жители Магнитогорска потребовали отремонтировать затопленный дом

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Горожане рассказали, что их топит много лет (архивное фото)
Горожане рассказали, что их топит много лет (архивное фото) Фото:

Жители Магнитогорска потребовали отремонтировать затопленный дом №33 по улице Аносова. Они заявили, что дом находится в аварийном состоянии, а управляющая компания бездействует. В профильном управлении мэрии Магнитогорска рассказали URA.RU, что можно сделать для улучшения состояния дома и какие меры предприняты уже сейчас.

«Наш дом находится в аварийном состоянии, управляющей компании до нас дела нет. Под полом стоит вода, везде плесень, сырость, зимой холодно. Как нам добиться ремонт?» — спрашивают жители дома в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Собственники квартир также пожаловались на отопление, которое практически не греет их зимой. Кроме того, они сообщили, что в подъездах много лет не было ремонта. Как сообщили URA.RU в управлении транспорта и коммунального хозяйства администрации Магнитогорска, этот дом в настоящий момент не признан аварийным.

«Регоператором капремонт дома перенесен на период 2030-2033 годов. В администрации города работае комиссия для переноса сроков капремонта на более ранний. Для обращения в комиссию управляющая компания должна предоставить подтверждающий пакет документов», — уточнили в подразделении мэрии.

В управлении транспорта и коммунального хозяйства администрации Магнитогорска добавили, что весной 2025 года управляющая компания уже производила отвод воды от здания. В апреле того же года с придомовой территории были удалены деревья, чтобы отмостка быстрее сохла после дождей. Повторно местность расчищали от поросли деревьев 21 мая 2025 года.

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Жители Магнитогорска потребовали отремонтировать затопленный дом №33 по улице Аносова. Они заявили, что дом находится в аварийном состоянии, а управляющая компания бездействует. В профильном управлении мэрии Магнитогорска рассказали URA.RU, что можно сделать для улучшения состояния дома и какие меры предприняты уже сейчас. «Наш дом находится в аварийном состоянии, управляющей компании до нас дела нет. Под полом стоит вода, везде плесень, сырость, зимой холодно. Как нам добиться ремонт?» — спрашивают жители дома в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Собственники квартир также пожаловались на отопление, которое практически не греет их зимой. Кроме того, они сообщили, что в подъездах много лет не было ремонта. Как сообщили URA.RU в управлении транспорта и коммунального хозяйства администрации Магнитогорска, этот дом в настоящий момент не признан аварийным. «Регоператором капремонт дома перенесен на период 2030-2033 годов. В администрации города работае комиссия для переноса сроков капремонта на более ранний. Для обращения в комиссию управляющая компания должна предоставить подтверждающий пакет документов», — уточнили в подразделении мэрии. В управлении транспорта и коммунального хозяйства администрации Магнитогорска добавили, что весной 2025 года управляющая компания уже производила отвод воды от здания. В апреле того же года с придомовой территории были удалены деревья, чтобы отмостка быстрее сохла после дождей. Повторно местность расчищали от поросли деревьев 21 мая 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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