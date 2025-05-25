В пермском детском саду дети набросились на сверстника и избили его. Видео публикуют в понедельник, 26 мая, телеграмм-каналы города. Судя по кадрам, «разборки» между детьми произошли после прогулки: малыши заходят в раздевалку, один из них бросает что-то в сторону остальных детей. После этого двое мальчиков повалили сверстника на пол и начали колотить руками.
«Ну вот, он плачет уже. Как, как это понять!? Царапины, кровоподтеки. Ну, давайте с этим что-то решать. Смотрите: а если бы он его задушил или еще что-то сделал? Где воспитатели? Столько детей в группе. Он один, его в это время избивают!» — объясняет женский голос (судя по всему, мама мальчика) за кадром показывая видео на телефоне. В ответ на это другой женский голос ей отвечает: «Она [воспитатель] раздевала других детей».
По информации, размещенной в telegram-канале «Пермское чтиво», инцидент произошел в пермском саду «Театр на Звезде», который находится на улице Максима Горького, 42. Номера телефонов учреждения оказались недоступны. Агентство направило информационные запросы в администрацию города Перми и пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Ответы на них ожидаются.
Заведующая детским садом Елена Носкова в беседе с URA.RU объяснила, что, сейчас ведется расследование произошедшего с участием органов полиции. «В этой истории очень все сложно на самом деле. Дети растут агрессивные, сами понимаете, нам всем нужно просто им помочь. Сейчас мы общаемся с родителями, идет расследование. Все пояснения дала компетентным органам, которые ко мне обратились. Давайте все-таки дождемся окончания расследования», — сказала Носкова URA.RU.
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«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по Прикамью.
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